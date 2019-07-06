【新專輯分享會】粉絲盼回馬辦個唱 梁靜茹點頭答應

（吉隆坡6日讯）睽违7年的“情歌天后”梁静茹推出全新专辑《我好吗？-太阳如常升起》，并于周六（6日）在柏威年酒店举办唯一一场的新专辑分享会，她在现场看到许多相识20年的好友脸孔时，心情显得很激动，直呼“不敢看你们了啦！”较久后她以广东话说：“今天看到大家真的好开心，不致于会哭，但很感动。”

专辑筹备两年，梁静茹坦言这两年找回了那份初心，“以前会很贪心，想演唱不同曲风的歌曲，但这次比较一致。我有个梦想，就是只找一位作词人、作曲人和制作人做一张专辑，目前还做不到，希望接下来可以能做到。”

梁静茹在现场首唱新歌《如爱所愿》，也邀请现场出席的粉丝一起合唱。此外，新马区环球音乐总经理王骏荣也呼吁梁静茹能赶快回大马开唱，全场粉丝也发出欢呼声，她也点头以示答应。

新专辑拉大队去加拿大拍摄专辑宣传照和《微光》MV，她表示这次选择了回到最初的地方，她自爆：“20年前因为没有预算，歌曲一直录不好的情况下，就去了李宗盛大哥在加拿大的录音室，那段日子是在逆境中生存。”

大馬個唱有小驚喜 范瑋琪自爆唱梁靜茹歌曲



（吉隆坡6日讯）范玮琪（范范）周六晚在马举办个人演唱会，她的好姐妹梁静茹刚好返马宣传专辑，两人因下榻同一间酒店已私下小聚。范范透露，个唱上会唱她很喜欢的梁静茹其中一首歌曲。

范玮琪《在幸福路上》世界巡回演唱会马来西亚站7月7日晚上8时在 Klcc Plenary hall举行。她周六下午出席记者会兼粉丝见面会清唱一下段《启程》，并表示她已有7年没来马，当时还未婚，如今已结婚生子。她补充，有机会将带4岁的双胞胎来马度假，“这里很适合他们。”

经常跌倒的范范被冠上“跌倒王”称号，她笑说生小孩之后变得很稳了，她也希望明晚演唱会不要出状况。明年是范范出道20周年，她期盼正在筹备的新专辑，会是她歌唱生涯的代表作。（HHC）