潘儉偉：收交通疏導費償還 政府收購大道無需分毫

（八打靈再也6日訊）白沙羅國會議員兼財政部長政治秘書潘儉偉聲稱，政府用來收購金務大旗下4條大道特許經營權的62億令吉，將由收取交通疏導費而自行償還，因此政府不必花費分毫。

他針對有人批評政府以總值62億令吉向金務大收購旗下4條大道特許經營權一事發表文告說，目前正等待大道特許經營者股東進一步批準及內閣的最終批準，財政部也於6月22日及26日分別針對收購大道獻議發表文告解釋，然而有者基於錯誤論點及邏輯反對收購大道的獻議，因此，他也針對5個謬論給予回應。

他說，收購4條大道的62億令吉會透過收取交通疏導費自行償還，意味著政府不必付分毫收購大道；指控收購大道花費的62億令吉，將使政府承擔不必要的巨額債務負擔的論點是不確實的。

有指賠償比收購大道的花費更便宜的說法，他則回應，財政部已估算過，在不收購大道的情況下，政府需賠償53億至65億令吉以凍結大道收費直至經營權結束，然而收購大道可透過收取交通疏導費自行償還62億令吉。

凍結大道收費賠償更多

“若政府賠償特許經營者以凍結過路費，這只會惠及特許經營者及減少城市大道使用者的負擔。但透過收購大道，所省下的53億令吉，可貢獻於全國人民的福利及發展開銷，大道使用者也可比以往節省。”

針對有者認為，應讓大道在2028年約滿而非收購大道的論點，潘儉偉聲稱，若沒收購，政府需為凍結大道收費賠償。

他表示，政府獻議以13億8000萬令吉收購沙亞南大道（KESAS），若沒進行收購，政府需依據約滿前的交通流量，賠償10億8000萬至11億9000萬令吉。

他說明，交通疏導費機制將自行償還收購費用，這意味著政府依舊不需動用撥款收購，納稅人在未來9年也可省下需賠償的款項。

談到政府收購西部疏散大道（SPRINT）和精明隧道（SMART）是為了拯救面臨虧本的大道一事，潘儉偉指出，有關大道的債務將逐步償還，特許經營公司有權在未來調漲收費。

他重申，政府收購金務大旗下的大道，是為讓相關公司提前獲利潤屬誤導性言論。

收購獻議確實讓金務大獲取未來利潤，否則相關公司要如何成為“自願賣家”。

他補充，盡管如此，透過收購，政府及特許經營公司股東將共享“未來利潤”，政府無需賠償，大道使用者可享有收費較低的交通疏導費。