【空污事件對話】指示停課卻未叫工廠停業 學校代表轟政府失責











（新山6日訊）巴西古當金金河及空污事件引發當地是否適宜“長居久安”的問題，巴西古當國會選區就此於今日召開一場對話會，通過各單位代表坦誠布公給意見，一起探討改善、提升環境的方案，以打造巴西古當更好的未來。

這場對話會今日是在努沙達邁國小禮堂舉行，出席者除了巴西古當區國會議員哈山卡林、百萬鎮區州議員拿督查卡利亞，其他與會者包括來自柔州環境局、柔州衛生局、柔州消防及拯救局的代表，以及早前受影嚮學校的家教協會代表及邨長等。

對話會是以圓桌會議的形式進行，與會者可針對巴西古當短短3個月發生金金河及空污事件的課題，發表各自的看法及提出意見；來自政府單位的代表也可進行解說，同時反映所面對的問題。

當中，來自學校的代表反應比較激烈，他們多針對政府應對兩次污染事件的反應給予毫不留情的抨擊，也對當局指示學校停課卻未勒令工廠停工的做法表達不滿；數人也不約而同炮轟柔州環境局未克盡責任。

斥代議士未提供協助

來自玫瑰花園宗教學校的家協代表莫哈末哈欣便質疑柔州環境局究竟採取了什麼行動，是否有遵照標準作業程序來處理問題？

一名以家長身份發言的與會者莫哈末拉菲（40歲，商人）更指，兩周前巴西古當爆發第二輪污染事件後，他因擔憂7歲女兒的健康，至今都未讓孩子返校上課，並指目前正在考慮是否讓女兒轉校。

他稱，前次爆發金金河事件時，他和家人也首當其沖，因為他們位於巴西布爹花園的住處與金金河十分靠近。

他十分不滿地說，發生事情後，他並未看到任何人民代議士或邨長親自向居民了解情況或提供幫助，並指事件爆發後，當局也未採取嚴厲行動對付工廠。

“我認為違反作業操守的工廠無條件一定要關閉！”

教局無天災標準作業程序

來自教育單位的代表揭露，盡管教育局擁有一套針對火災的標準作業程序，但卻未有任何針對天然災害的標準作業程序；消拯救局代表也坦言，當局在巴西古當雖然有全天候站岡的緊急行動部隊，可是至今所使用的設備仍不夠完善。

耗時兩個半小時的對話會結束後，巴西古當區國會議員哈山卡林在記者會上披露，他總結今日所聆聽的反饋、建議等之後，將把相關文件交由柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊以遞交給能源科藝環境部長楊美盈。

不僅如此，他也將在近期於一對一的特別議院（special chamber）內與楊美盈交流。

哈山卡林：非全部違例 僅指示有問題工廠停工

巴西古當區國會議員哈山卡林指，對話會上有人指發生事情後理應關閉工廠，對於這番談話，他認為應該理性看待問題。因為單在巴西古當就有250家化工廠，但並非所有工廠都違反條例，所以當局才採用縮小範圍的做法，即指示有問題的工廠停工。

他指，爆發空污事件以來，至今已有9家化工廠受促停工整頓，直到改善條件及符合規定後才能複工。

不過，他強調，政府需站穩的立場是，不管有關工廠是合法或非法運作的工廠都要一律受到對付。

“根據1974年環境素質法令（2014年修正），能源科藝環境部長有權力指示環境局總監向相關違法工廠發出停工通知。”

哈山卡林說，巴西古當從前朝掌權時期的70年代開始開發至今，如今已呈飽和狀態，當然，他不想歸咎前朝，畢竟這里的發展也為人民帶來了很多工作機會；但他坦言，柔州環境局在監督和執法上的確失職，有鑒於此，希望經历此次兩大事件後情況能有所改善。