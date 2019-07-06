非法捕魚肇禍 魚炮炸死3人

（仙本那6日訊）沙巴仙本那昨午發生罕見水上意外，2名中國男游客及一名本地男嚮導在潛水時疑被魚炮炸死。據知情者透露，3人乘搭的快艇，在他們潛水時返回碼頭，沒有在原處等候，相信居民因此誤以為海底沒有潛水活動，而將爆炸物擲入海中引爆捕魚。

據悉，雖然沒有人目擊炸魚活動，但3人被救上岸時，潛水面鏡和電腦表都出現爆裂，身上的浮力調節裝備（BCD）也故障，因此相信是遭人以魚炮捕魚時被炸死。

疑被魚炮炸死的本地男子，證實是31歲的潛水教練再納阿頓，他是昨午帶領2名中國游客到仙本那岸外的卡拉布安島（Kalapuan）潛水。

再納的叔叔萊伊透露，他昨午約2時才跟再納通過電話，問他車鑰匙放在哪裡。

海域無船誤以為沒人

“當時再納說他正在帶領2名中國游客去潛水，所以匆匆掛掉電話，沒想到下午3時30分，我就聽到再納遇難的噩耗。”

他說，再納的同僚發現3人待在水里時間太長，於是潛進海底找人，花了約1小時才找到他們，立刻用快艇將他們送至仙本那醫院，但無法救回他們。

昨日事故發生後，仙本那警區沙巴魯丁已證實此案，但不願說明3人是否魚炮致死，僅表示希望民眾不要胡亂猜測，警方會公布調查結果。

據了解，仙本那潛水員視卡拉布安為“黑區”，一般都不去該海域潛水，因為許多漁民常到該地區捕魚。沙巴一些漁夫會使用化學肥料制成爆炸物，擲入海中引爆捕魚，惟政府已禁止這種捕魚方式。

沙巴旅游協會在昨日事發後嚴厲斥責非法進行炸魚活動的漁民，要求警方追捕害死3人的兇手，並嚴法懲治，殺一儆百，否則這些漁民不會收手。

沙旅協主席拿督斯里廖吉祥也促請所有潛水教練和游客在海里活動時保持警惕，勿在靠近漁民船只地點潛水。

沙副首長促加強執法

對於2名中國游客及一名潛水教練在卡拉布安島海域疑遭魚炮炸死一事，沙巴副首席部長兼州旅游、文化及環境部長拿督劉靜芝表示痛心，並下令執法機構加強執法，以確保同樣的悲劇不會重演。

劉靜芝昨晚發文告指出，2名遇難的男游客為趙正和徐穎傑（人名皆譯音），她的部門將會向中國總領事館提供援助。

她在文告中表示，上述慘劇原本可以避免；這事件同時也意味著炸魚活動仍然猖獗，必須加以正視。

“這種不負責任的非法炸魚活動奪走生命，讓我感到非常難過。我要有關單位和我的部門官員保持警惕，在管轄區內加強執法，避免這種事情再度發生。”

她認為，這類非法活動的涉及者應該受到更嚴厲的懲罰，包括監禁和重罰。

她也表示，這事件是在潛水的安全範圍外發生。她呼籲民眾不要在這件事情上胡亂猜測，並讓有關當局徹底調查。

警方捕2人包括舵手導遊

針對昨日發生在仙本那岸外卡拉布安島的3人潛水時被魚炮炸死案，沙巴警方目前以謀殺角度調查，並已在仙本那展開大規模的搜捕行動，搜查更多相信涉及這起案件的人。

沙巴警察總監拿督奧瑪曼馬今日披露，警方已逮捕2人，即24歲的舵手及23歲的導遊，以協助調查這起案件。警方亦在今日把該2名嫌犯帶往法庭申請延扣，同時也會援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案。

“我們相信3名死者是被（魚炮）炸死，他們（死者）在水中被發現時一動不動，潛水面罩已破碎，潛水氣瓶也沒有運作，身邊也有死魚浮在水上。”

奧瑪受詢時也證實，3名死者分別是本地潛水教練阿都再納阿頓（30歲），以及2名同為26歲的中國遊客趙正和徐穎傑（人名皆譯音）。

他補充，當時該潛水地點的情況良好，海水清澈，3死者是在距離海面深約5.8米處被發現。

中國促嚴懲肇事者

（檳城6日訊）2名中國遊客和一名大馬籍潛水教練，昨日在沙巴仙本那海域潛水時不幸罹難，引起中國駐亞庇總領事館高度重視，敦促沙巴警方查明真相，嚴懲肇事者。

該館今日發文告指出，經與沙巴警局和仙本那當地警方核實，2名中國公民疑似在該旅遊區域潛水過程中，被附近的漁船非法炸魚致死。

“接到消息後，我館高度重視，隨即啟動領保應急機制，聯繫沙巴和仙本那當地警方，核查情況，確認遇難者身份並聯繫家屬，正全力協助其盡快來沙處理善後事宜。”

“我館敦促沙巴警方盡快查清案情，嚴懲肇事者，給遇難者及家屬一個交代，並要求沙巴政府相關部門採取堅決有效措施，切實保障中國遊客安全，防止類似悲劇重演。”

該館也對遇難者和家屬致以深切哀悼和慰問，並提醒中國遊客在沙巴參加潛水項目時提高警惕，注意觀察周邊海域安全狀況。

魚炮炸魚屢禁不絕

大馬執法單位雖明文禁止魚炮炸魚，惟魚炮爆破捕魚比傳統捕魚獲得更多漁獲，因此該捕魚法屢禁不絕。

魚炮製作涉及非法買賣爆炸材料，並且製作、使用過程隨時造成人命傷亡，魚炮下水爆破後導致魚類暈眩、斃命浮起，嚴重摧毀海床，以及珊瑚礁，未浮上水面的魚類，也在水底腐爛變質，造成水質、生態系統被破壞，因此這種捕魚法對海底生態是造成巨大的傷害。