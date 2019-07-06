【馬化合作社常年大會】魏家祥：邀馬來政黨加入土團 敦馬要保住首相職

（吉隆坡6日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥認為，首相敦馬哈迪廣邀馬來政黨加入土團黨的目的，是要讓土團黨成為希盟最大政黨，進而為土團黨保住首相的寶座。

他今早為馬來西亞多元化合作社（簡稱馬化合作社）第40屆常年代表大會主持開幕後，在記者會上被詢及首相廣邀所有馬來政黨加入土團黨的做法時，如是指出。

他說，他對於馬哈迪這項舉動不感錯愕，並指這是他早已預料的事。

讓馬來人重新團結

也是土團黨主席的馬哈迪昨日出席柔佛州土團黨開齋節慶祝活動後，對記者發表廣邀所有馬來政黨包括巫統加入土團黨，以讓馬來人重新團結起來的言論。

魏家祥聲稱，馬哈迪是個身經百戰的政治人物，知道首相的位子對整個政黨非常重要，所以希望增加土團黨的席位，以保住首相職。

他提到，一開始時土團黨只擁有13個國會議席，之後在接受其他跳槽議員加入後，土團黨席位增至26個，如果現在有20個或更多的馬來政黨的國會議員加入，土團黨將擁有46個或更多議席，這不僅可超越目前希盟最大政黨公正黨，甚至還可超越後者。

自第14屆全國大選後，公正黨擁有的國會議席已從47席增加至50席，這是由於峇都區國會議員峇拉巴卡蘭、魯勃安都區國會議員祖嘉及如樓區國會議員孫偉瑄先後加入公正黨。行動黨則位居第二，掌握42個國會議席。

“在一個聯盟里，擁有最多席位的政黨，掌握的部長的職位就會最多，馬哈迪會否把首相棒子交給安華，大家心知肚明。”

魏家祥說，馬哈迪使出這一招，如果可在下一屆大選，為土團黨保住首相的職位，何樂而不為？

“這是正常不過的事，將心比心，可能你在馬哈迪的處境也會這麼做，因為這才能保住土團黨的實力。”

他補充，希盟領袖曾說過，馬哈迪不可以為所欲為，做任何事須獲4黨同意，而馬哈迪卻說廣邀馬來政黨加入土團黨是該黨自家的事，對此他要求行動黨全國顧問林吉祥和秘書長林冠英表態，是否認同馬哈迪這個說法，而不是繼續沉默不語。

年輕人不瞭解合作社

馬華總會長魏家祥指出，年輕人對合作社的概念一知半解，甚至完全不瞭解，這導致年輕人對加入馬化合作社不感興趣。

他今日在馬化合作社大會後的記者會上，針對馬化合作社社員老化問題，如是指出。

除了對合作社概念一知半解之外，魏家祥也不排除可能因為80年代的合作社風暴，讓很多人畏懼合作社。

他說，全國共有1萬4000家合作社，在國內有很多成功的例子，如人民銀行是從合作社做起來的銀行，是目前國內最大的合作社。

他披露，馬化合作社一直都有全國走透透講解，吸引年輕人加入，但是偏偏年輕人對合作社不感興趣，馬化合作社董事部需加強宣導的工作。

他指出，馬化合作社社員老化問題越來越嚴重，該社必須尋找對策，來吸引更多年輕人加入，才可以解決日後青黃不接的問題。

馬化合作社董事主席佘貴忠在大會開幕禮上致詞時提到，該社所面對的最棘手問題是社員老化，年齡40歲以下的社員不足5%，這將使到該社面對缺乏年輕接班人及進軍數碼、電子商務經濟的籌碼。

因此，他說，該社將在年底到全馬各區召開社員大會時，通過代表號召社員的子女申請成為社員，使該社充滿朝氣，迎向未來。

此外，他也在會上宣佈派發8%股息給擁有100股或以上的社員的好消息。他說，該社於年初售賣所擁有的30%箱運公司股權，獲利逾千萬令吉，因此董事部決定派發8%股息給擁有100股或以上的社員，以回饋社員對該社的厚愛。