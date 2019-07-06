【雙城論壇】 中方准錄影 北市府誤會 劉柯會 臉書直播遭中斷





（上海6日訊）台北市長柯文哲率團出席台北上海“雙城論壇”，昨天獲安排在上海西郊賓館與中國國台辦主任劉結一會面，卻發生小插曲。這場會晤原本獲准可在台北市政府臉書專頁直播，創下先例，但直播僅10分鐘便遭阻止而中斷。

台北市政府發言人柯昱安表示，基於沒什麼不能公開的話題，有幕僚提議直播並獲得國台辦同意。可是，直播約10分鐘後，有中方官員上前說“不要錄了好不好”，他當時小聲回應“已經講好了”，該官員後來又折回鏡頭前說“不要錄像，拍照就可以了”，並用手掌將鏡頭遮住，還追問“跟誰講好的”，隨後就中斷直播。

台媒：上海市辦允直播

有台媒事後引述消息指，北市府是有獲得上海市台辦同意全程直播，幕僚求好心切而換了比較靠近的角度，卻被國台辦人員發現，國台辦顯然不知情，因此要求停止直播。及後幕僚亦打算中止直播，避免節外生枝，但高層指示可“低調開直播”，但還是被國台辦人員發現而中斷。

柯文哲早前表示，這趟雙城論壇行程沒安排與劉結一會晤。北市府較後發布，於昨午1時30分接獲中方通知，國台辦主任劉結一將於下午5時與台北市長一行人會面。

柯文哲昨晚返台後表示，臉書直播是一場誤會，對方的意思是指“可以錄影”，但北市府以為可以直播。至於此舉是否有違公開透明？柯文哲說在場還有7名市議員，沒什麼透不透明的問題。

陸委會抨宣傳一國兩制

對於劉結一在會晤中提到中國國家主席習近平今年初在“告台灣同胞書40周年”的談話，柯文哲表示要互相諒解，雙方都要說該說的話，並認為兩岸有交流是好事，可建立互信和增加善意，就算真有許多難以克服的問題，至少也增加互相諒解的空間，這點他也向劉結一說清楚。

不過，台灣陸委會晚間批評劉結一在見面時藉機對台宣傳“一國兩制”的“習五條”，顯示中共一手向台灣操作統戰融合、一手擴大對台政軍威嚇，台灣人民早已看清中共虛偽的本質，絕不會接受一國兩制。

陸委會還稱，雙城論壇只是兩個城市的交流活動，不是兩岸的溝通平台，也不能代表台灣，兩岸政策是中央職權，兩岸的和平不能委曲求全，這是台灣人民的共識，唯有中央地方戰略協同，才能保護台灣、捍衛民主。

致詞避談九二共識 劉柯提兩岸一家親

柯文哲昨午與劉結一見面後，隨即就進行閉門會議。較早前，兩人公開致詞時都未有提及“九二共識”。

據國台辦發放的新聞稿，柯文哲在閉門會議上有提到“兩岸一家親”，指台灣與中國同文同種，應加強交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。

柯文哲在致詞時先是感謝上海市台辦及上海市政府數日來的協助，亦感謝中國方面協助台商。他隨後表態也許兩岸在政治上有隔閡，但有交流就有善意，主張“5個互相”，兩岸關係要先增加彼此信任，解決很多問題，現階段從沒爭議的部分做起。

至於劉結一則提到“兩岸同是一家人”、“一家人要幫一家人”，亦提到習近平的“告台灣同胞書40周年”紀念談話，認為他為兩岸關係發展指明了方向。