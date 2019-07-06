曹觀友：美是檳貢獻國 投資額高達148億元

（檳城6日訊）檳州首席部長曹觀友指出，馬來西亞和美國擁有超過60年貿易和投資歷史，從2008年至2018年，美國更是檳城最大的直接投資（FDI）貢獻國，投資額高達148億令吉。

“根據馬來西亞投資發展局（MIDA）最新發布的數據，美國投資額在2019年第一季度佔據了近62億令吉，佔檳州所有外國直接投資總額的73％。”

他說，這些投資有助創造更多的就業機會，並為檳州的人才提供專業的科技知識和技術，使檳州能夠蓬勃發展。

他昨晚為美國第243週年獨立建國慶典盛宴致詞時，承認檳城與美國多年來建立的友好友好關係，同時檳州政府正在展望加強與美國投資者的合作和參與，以進一步推動國家發展。

美駐馬大使感謝州政府協助

美國駐馬大使卡瑪拉在致詞時感謝檳州首長曹觀友及其團隊在美國公司來檳城發展業務時，積極在商業環境方面提供協助。

她說，美國公司是檳城最大的雇主，在提供重要的培訓及人才發掘的同時，也經常履行企業社會責任，幫助有需要的人。

宴會籌委會主席兼PLEXUS亞太區總裁林勇仁指出，歡慶2019年美國獨立日標誌著馬來西亞與美國在貿易及投資上的合作，希望未來無論是投資、貿易或是其他方面，兩國之間都能保持緊密關係。

與會者尚有宴會籌委會顧問兼馬美電子工業協會主席拿督王壽苔、宴會籌委會副主席兼First Solar生產及運營副總裁拿督方思峰、檳州第二副首長拉瑪沙米等。