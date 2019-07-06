【升旗山機構常年晚宴】 首長：擬交通管理方案 加速解決山腳下混亂交通

（檳城6日訊）檳州首席部長曹觀友說，升旗山山腳的周邊交通情況困擾民眾多時，升旗山機構將與其他相關單位合作，擬定交通管理方案，以減少交通混亂及擁堵。

也是升旗山機構主席的他說，升旗山山腳的纜車站已完成提升，而山頂的候車站也會將展開提升，為到訪者提供更好旅遊體驗。

他昨晚在升旗山機構常年晚宴上致詞說，升旗山的訪客人數再刷新高記錄，從2017年的138萬人次，增至2018年的174萬人次，增幅達26.14%。訪客人數持續增加，提升設施因而刻不容緩。

他也說，升旗山機構正積極為升旗山申請列為聯合國教科文組織生物圈保護區。如果申請獲批，這將是檳城人，乃至全馬人的驕傲。

升旗山機構總經理石禮興提醒，儘管升旗山取得一些成就，比如去年創下全年2萬8134趟纜車行程，訪客人次達174萬的記錄，但該機構團隊不能因此自滿。

他指出，升旗山纜車今年上半年出現了數項技術問題，導致纜車行程延緩。該機構必需為纜車做足預防性保修及標准保修，避免再發生問題影響訪客的體驗。

他說，該機構也放眼在今年成功獲得ISO 9001及ISO 45001資格認證。

會上，大會頒贈服務獎給自該機構2011年成立就服務至今的職員。另外，也公佈30名在去年不曾拿病假或急假的職員名單，以示表揚。

與會嘉賓包括檳州秘書拿督斯里法力占、升旗山機構主席的特別顧問拿督斯里李家全、升旗山機構顧問拿督劉竹山及浮羅池滑區州議員李俊傑。