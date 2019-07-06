李凱倫:蓄水池工程進行招標 阿兒瑪將告別水患











（大山腳6日訊）大山腳阿兒瑪蓄水池工程已完成徵地程序與工程設計，6月工程進行招標，當地居民有望告別水患之苦。

馬章武莫州議員李凱倫說，當局將進行地質評估調查，工程預計于今年8月展開，18至24個月內竣工。此工程是州政府的治水計劃之一，以減緩上游的排水量，同時減低下游的淹水問題。

“今年5、6月發生在山腳鎮的水患，主要是雨量過高，又遇漲潮所致；另一原因則是民眾亂丟垃圾導致排水溝阻塞而引發水患。”

去年山腳鎮治水計劃竣工後，當地居民以為能就此擺脫淹水的噩夢，但近期每每下起大雨，當地數條道路便淹水，叫人憂心。

尤其是山腳鎮的主要排水道，大雨後不久，溝水都溢出路面，雖然雨停後水位很快消退，但附近的居民憂心，萬一大雨下不停，恐怕大水患又要重臨。

王澤欽：上游發展頻密

馬章武莫DIY治水小組委員王澤欽市議員接受《光明日報》訪問時披露，最近山腳鎮出現的不尋常淹水情況，由幾個因素造成，包括垃圾阻塞、雨量過多、上游發展頻密等。

之前完成的治水計劃，主要是把40%的雨水抽往峇冬丁宜水泵，再排流出大海，以解決山腳鎮及忠英園一帶的水患。

他強調，目前完成的山腳鎮治水計劃只是第一步，接著當局會在上游處建造一個大型蓄水池，以暫緩上游排放的水量。

“山腳鎮淹水是因上游的水流得太快，水量太多導致排水溝無法負荷，雨水便溢出排水溝附近的道路，尤其是茵碧再也及茵碧麗雅一帶，道路的地勢較低。”

垃圾阻塞是水患“元兇”

今年5月份，山腳鎮發現了兩次水澇，5月4日晚的水患，經當局調查後發現，過多的垃圾阻塞在垃圾過濾欄，才是導致水患的“元兇”！

根據威省市政局的記錄，1月3日至6月3日，峇冬丁宜水泵收集到的垃圾量達32.19噸，而單在5月份，工作人員就在峇冬丁宜水泵撈獲高達8390公斤的垃圾！

5月28日的水災更嚴重，雨後數小時便淹水，居民叫苦連天，災情較嚴重的地區是在茵碧麗雅第11巷及茵碧再也。

王澤欽認為，要減輕山腳鎮水患問題，上游的排水量要減慢，下游則必須加快排水，所以當局已計劃在上游處建造一座蓄水池，以及在瓜拉柔府建設大型水泵。

“當局也正研究在峇冬丁宜高架天橋旁建一個水泵，以減輕烏沙哈花園及峇冬丁宜輕工業區的水患問題。”

黃坤城：大雨一小時就淹水

茵碧再也鄉管會主席黃坤城指出，居民一直投訴當地排水溝進行提升工程後，水災問題仍無法解決。

“目前的情況是，大雨一小時後，山腳鎮的大水溝就滿了，位於低窪的道路就會淹水。”

他說，治水計劃完成後，當地淹水情況確有改善，比如茵碧麗雅第8、9、10巷，及紹加納英達花園，都已告別水患問題。

他建議當局，減緩排水量或將上游的水分散引入山腳鎮，才能減緩山腳鎮的淹水問題，並提升排水系統，因為山腳鎮處於下游區，而上游區有多個住宅區，一些工程還在興建當中。