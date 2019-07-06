沒演出准證 美歌手被扣 “這5天如關在活地獄”





（吉隆坡5日訊）美國女歌手瑪姬林德曼（Maggie Lindemann）申訴，她在6月21日前來大馬吉隆坡演出期間遭拘捕，並被扣留在如人間煉獄的地方。

她週四在其推特和Instagram貼文形容，她被扣留在像活地獄的地方；甚至影響了她之後在越南（22日）及新加坡（26日）的演唱會也被迫腰斬。她也對自己無法與廣大歌迷見面，致上深深歉意。

吉隆坡移民局局長哈米迪阿當受詢時向英文星報說明，瑪姬林德曼是因為沒取得演出准證，而牴觸移民法令才遭逮捕。

他也證實，瑪姬林德曼是在6月21日，於吉隆坡一家購物中心的餐館用餐時遭當局拘捕 。

報道提到，瑪姬林德曼在來馬期間，並沒申請任何專業准證。因此，她被帶往吉隆坡移民局辦公室處理入境文件，並於第二天獲准保釋。

根據瑪姬在貼文中聲稱，她是在前往活動現場途中遭拘捕，並形容“這段長達5天的拘捕期間，猶如被關在活生生的地獄般。”

“我非常期盼能與你們見面，但很可惜的，我無法順利完成我此趟旅途。我被提醒，此刻不該對外發表太多的談話。不過，感謝你們對我的關懷，我愛你們！我希望能盡快回來和你們見面。”

據知，事件的主因是主辦單位將工作準證申請一事交由代理人負責，不料，代理人疑涉謊報指工作準證已獲相關部門批准。目前，該名代理人也因此被判有罪，並罰款3萬令吉。

針對瑪姬林德曼在貼文提到，她被扣留兼限制行動5天一事，責承辦演出場地的The Bee發表文告澄清，確認瑪姬林德曼只是被拘留1天，並在24小時內就獲保釋。

文告聲稱，主辦單位已盡最大力量，保釋瑪姬林德曼與她的團隊，並在瑪姬林德曼等待聆訊日期，遣送返回美國前，安排她們在一個安全及舒適的環境入住。

文告中也深表遺憾，並強調他們只是承辦演出場地，並沒牽涉其中，不必對此事件負責。

“上述事件也給予我們一個警惕，日後將嚴謹杜絕類似事情再次發生。”