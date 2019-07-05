【巴西古當空污事件】 居民斥柔政府缺回應 家長下周大集會抗議

（新山5日訊）巴西古當金金河污染事件發生後3個月，當地又再次發生空氣污染事件，令居民難以接受，加上當局在應對這起事件時缺乏回應，因此，一群家長目前正在籌辦集會活動，並希望能在下周舉辦大集會，以示抗議，並要求當局作出回應。

《透視大馬》一則報導指出，巴西布爹行動委員會及巴西布爹國中家教協會正在召集民眾的支持，以便在位於阿卡巴大廈（Menara Aqabah）的巴西古當市議會前舉辦大集會活動。

這群家長希望能通過集會活動要求柔州政府說明該地區的實際情況及污染原因，並打算為孩子索取賠償及醫療福利。

巴西布爹行動委員會副主席拉菲亞阿都拉說，他們準備於下周舉辦集會活動。

“我們可能會在周日或更早舉辦集會活動。3月份發生金金河污染事件時，我們已致函州政府，但當局至今沒有回複。由於州政府一直緘默，我們被迫採取此次行動。”

此外，能源、科學、科技、氣候變化及環境部長楊美盈較早前在國會說，當局至今還未能測出巴西古當受毒氣污染的原因，而且這起毒氣污染事件與金金河污染事件有3大區別。

“金金河的污染源頭與受害者的位置及水源分散糢型相匹配，並且可以根據方向和風速糢擬氣體擴散，但巴西古當污染問題是位置相距甚遠，糢擬現實受害者的位置不能與被指向的污染源頭相匹配。”

在這起事件中，有700多人因呼吸困難而就醫，州政府也指示所有學校停課至周日。

拉菲亞指出，他們將召集家長參與此次集會，預計出席者將超過300人。

“我們將在非政府組織的參與下聚集居民，我們也希望能吸引大批人參與集會活動。”

巴西布爹國中家教協會主席阿末尤索夫說，他將會參與針對巴西古當空污事件而展開的集會活動。

他披露，家長對州政府沒有信心，有者甚至已停止送孩子到學校上課。