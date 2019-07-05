約50金金河污染受害者 擬入稟法庭索賠千萬

（新山5日訊）金金河毒廢料事件及巴西古當空氣污染事件的受害者因健康受到嚴重傷害，準備入稟法庭向有關人士索賠1000萬令吉。

12歲男童依法哇菲因受空污事件毒害而患上肌肉顫搐癥（Myokymia），導致他的身體不斷發抖，並影嚮他在Taman Bukit Dahlia國小的日常行動，包括行走。

對此，其現年45歲的母親諾樂拉（45歲）披露，在看到受害者的福利沒有受到保障後，他們決定採取法律行動。

“我們正在收集證據，且將於本月入稟法庭，因為我們要收集受害者的醫療報告。我們並沒看到受害者的福利被保障，有些受害者的眼睛受到影嚮，或像我的孩子一樣神經被侵害，有的則是呼吸困難和暈眩。”

她在接受《陽光日報》訪問時說：“我覺得至少需索賠1000萬令吉給受影嚮的40到50名受害者，因為我們並不知道他們未來的健康狀況會如何，且需要多長的時間進行治療，以及其長期後果等。”

據了解，所有受金金河污染事件和近期6月空氣再污染事件影嚮的受害者目前多已和巴西古當毒氣污染受害者福利協會聯系。

諾樂拉指出，其兒子依法哇菲目前無法如常行動，且在醫院躺了10天以接受治療。

“依法哇菲過去常在學校踢球或於下午踩腳踏車，但自從生病後，他就什麼都做不了，只能在家學習、吃藥和睡覺。我負責接送他到學校和幫他拿書包上樓，他自己則扶著扶手上樓，就連要等他走到3樓也是蠻久的。”

在看到孩子的身體狀況與過去不同後，身為母親的她說，那種感覺是無法形容的。

“當我看到孩子生病時，我無法形容我的感受，對於他的健康是沒有答案的，且沒有更適合的藥，這使我們陷入了僵局。”

“我們不知道他未來會如何，因為連專科醫生都不確定他會否痊愈。”

兒肌肉顫搐癥像針刺般痛 父籲政府聘專家查源頭

目前就讀6年紀的依法哇菲坦言，他患上肌肉顫搐癥後，只覺得像針刺般的疼痛，因此，他不能被任何人碰觸。

“腳部也感到像針刺般痛，如果握著這里（其中腳趾的一部分），可直接感覺到每個部位都很痛。”

“若走路時感到疼痛，很快就會變得僵硬，但腳底是不會感到疼痛的。”

他看起來很虛弱，他選擇在母親不在場時才說出本身的感受，以免母親擔心。

依法哇菲的49歲父親依漢哇茲則在一旁觀看能源科藝環境部長楊美盈的受訪短片，楊美盈於上周一指出，第二次的空氣污染事件讓所有人都了解毒氣污染的危險性。

依漢哇茲強調，作為政府，當局必須找出巴西古當第二次污染的源頭。

“若政府不知道，就找外面的專家來解決這個問題，為什麼要找借口，推卸責任？要調查就必須要花費金錢，若查不到，倒不如出錢請外面的專家，可能會有結果。”

他目前已經暫停工程師的工作，並專註在照顧依漢哇茲。