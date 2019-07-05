巴哈敏有意接管馬航 允不解僱任何一人

（吉隆坡5日訊）有意通過Najah航空私人有限公司接管馬航的亞航集團前主席拿督巴哈敏與5名夥伴承諾，若他們的拯救馬航計劃獲通過，將全盤接受馬航的所有員工，不會解雇任何人。

巴哈敏說，他們正在考慮收購馬航49%的股份，而國庫控股公司持有51%股份。

“我們通過Najah航空私人有限公司的報價有資金證明，但需要3個月時間進行盡職調查（due diligence），才能公佈他們對馬航的全盤周轉計劃。”

巴哈敏也是陸路交通局前總監，他接受《StarBiz》訪問時說，他們保證不會要求國庫控股或政府提供財務援助，但會要求在不受政府干預的情況下進行管理。

他強調，馬航不會改名，將保持國家品牌，並成為一家國際航空公司。

由於曾於2001至2008年出任亞航集團非執行主席達7年，市場對他是否代表亞航首席執行員丹斯裡東尼費南達斯接管馬航，議論紛紛，對此他一口否認，更強調一旦接管馬航，雙方將成為競爭對手。

“我們也不會向政府要求貸款或擔保，因為資金只是最小的問題，我的合作夥伴可以提供資金，而且會有人來投資，我們正在與本地和外國機構磋商。”

巴哈敏不願透露合作夥伴的身份，只說一個來自英國，其餘來自大馬，他和這名英國人都曾在航空業服務。

“他們都是無名小卒，是一群真正想要幫助馬航的好人，所以，我們做了一項研究，找出在馬航四五次重組後依舊失敗的原因，過後，我們決定與首相會晤，以制定良策挽救馬航。”

他表示，由於馬航是一家非上市的私營公司，他們不知道其底蘊是什麼，因此，他們已向首相要求對馬航進行盡職調查的獨有權利，然後，他們將對如何拯救馬航提出具體的計劃。他認為，馬航存在結構性成本問題，並且與僱員缺乏溝通。

《The Edge》財經日報早前報道，巴哈敏領軍的商團經會見首相兼國庫控股主席敦馬哈迪，以尋求後者首肯對馬航展開精明精明審核程序，並尋求良策挽救馬航。

馬航本身有轉虧為盈的計劃，唯一股東國庫也有自己的計劃，但可能涉及脫售股權。

此外，還有據稱仍在討論中的國庫和Jentayu Danaraksa私人有限公司前僱員提出的方案，另外就是馬航前僱員還在等待向首相提呈他們的方案。

據悉，有中東的投資者，特別是來自卡塔爾的投資者有意注資。