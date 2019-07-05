霹與鐵道機構簽備忘錄 推動經濟交通運輸發展

（布城5日訊）霹靂州務大臣機構（MB Inc.）和大馬鐵道資產機構（RAC）簽署諒解備忘錄，建立策略夥伴關系，共同打造霹靂州的鐵路資產。

雙方將在簽署備忘錄後通過交通樞紐發展計劃，推動霹靂當地的經濟交通運輸發展，當中包括配合“我的霹靂房屋計劃”，在怡保建造可負擔房屋、提升公共交通設施和促進商業活動等。

交通部長陸兆福聲稱，霹州擁有寬廣鐵道土地，面積5211.925英畝，其中193.778英畝坐落在怡保，這片土地也是備忘錄的著重點。

他今午和霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙見證簽署諒解備忘錄儀式致詞時表示，怡保火車站已有超過百年历史，更是旅游景點之一，因此通過雙方戰略夥伴關系和公共交通導向（TOD）交通樞紐的建立，可提升土地發展和刺激周邊地區的商業活動，讓聯邦政府和州政府形成雙贏的局面。

他提及，這些商業活動所得收益，將有助發展國內火車領域，繼而保障人民交通福祉。

陸兆福直言，我國有著很好的火車服務，可惜常出現火車位不夠的狀況，因此我們會利用這次的發展計劃，在兩三年內完成國內火車的升級。

他希望，霹靂州務大臣機構和大馬鐵道資產機構能盡快擬定可負擔房屋發展計劃，並相信位於交通樞紐的房屋未來會具備更高發展價值。

他在記者會會上強調，政府不會限制這項計劃的發展價值，並歡迎私人界進行投資。

另一方面，阿末法依沙則說，公共交通導向發展包括提供住宅環境、就業地區、購物中心和娛樂中心等，將成為策略性地理位置的特點。

他聲稱，霹靂州會在未來4年建造5萬個房屋單位，隨著發展計劃的推進，相信我們能更快達成上述目標。

“這些計劃也可鼓勵人民減少使用私家轎車，並有信心在2040年怡保公共交通和私人交通的使用者比例能夠達成40：60。”

出席活動者尚有交通部副部長拿督卡瑪魯丁、鐵道資產機構總經理阿茲哈阿末和霹靂州務大臣機構首席執行員安努亞。