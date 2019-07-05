火箭黨員被老千相中 抹黑出軌人妻騙錢











（森美蘭．利民濟5日訊）行動黨黨員莫明遭疑是老千攻擊，對方藉申請援助金被拒為由，撥電辱罵及傳恐嚇訊息轟炸，過後在網上發布抹黑訊息企圖威脅，讓事主感到不厭其煩，最後報案處理。

來自利民濟的李進財（54歲）是行動黨黨員，義務幫助民眾申請撫恤金，而撫恤金是來自淡邊國會議員300令吉和當地協調員100令吉，合共400令吉。由於電話號碼公開，相信才被老千相中，期間老千恫言會有私會黨上門向他尋仇，讓他有感人身安全受威脅。

李進財是於6月中，接獲一通顯示016-939 6018來電，首通沒有接聽，第二次接聽時，對方指自己的父親逝世要申請400令吉撫恤金後便開始連珠炮轟，言詞夾雜粗口，李進財沒有機會開口反駁，後來對方越說越不可理喻，他最後中斷這通電話。

李進財受詢時指出，掛斷後對方不死心，以通訊軟件WhatsApp繼續轟炸，還揚言會上門，要他“等著瞧”。訊息轟炸之後越來越頻密，李進財不勝其煩，唯有拉黑對方的號碼，豈料老千對他展開網上抹黑，捏造李進財出軌友妻的帖文。

昨日發布的抹黑帖文附上多張照片，其中一張為李進財WhatsApp頭像，再附上一對男女擁抱的照片，內容大概是李進財出軌人妻和騙錢。

盜頭像放上網

李進財受詢時，表示不認識帖文里的男女，內容根本無中生有。

他說，帖文發布後不久，老千便以另一組號碼011-2375 1994聯絡他，並說“你勾引人家老婆，要怎樣？”，一番話使他覺得對方意圖以抹黑帖文威脅要錢。

事件的發展讓李進財坐立難安，出門時提心吊膽，妻子也提醒出門要小心，所以於今日前往警局報案。

他說，友人曾在臉書追蹤帖文的來源，得知在馬六甲等地也有人遭遇同樣的遭遇，同樣是接獲同一組電話號碼。

他表示，在利民濟居住二十多年都相安無事，與人相處也沒有發生爭執，這起事件讓他感到無奈，希望執法單位揪出老千，不再有人受害。