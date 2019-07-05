鞭打學生鬧上警局 網友留言力挺教師

（八打靈再也5日訊）一個名為“SJK（C）Fees Monitoring Forum 華小收費和家協財務調查”的臉書專頁，上載一張手心照片，指控蒲種某華小一名負責五年級某班科學和體育科目的老師，利用體育節課上科學課，並鞭打沒有帶科學課本和練習簿的學生。對此，家長到學校、雪州教育局和教育部投訴及報警，更在臉書專頁連續撻伐5天，痛斥老師濫權體罰學生和校方沒交代，結果引起網民反彈力挺老師，斥家長扭曲事實。

據知，警方接到家長投報後，昨天傳召涉案老師錄供。至今，警方仍未作出回應。

據了解，這起事件於7月1日發生，被打的學生有17人，占全班近50%。

臉書專頁於周一晚上8時07分流傳，指蒲種某華小老師打了一名學生的手心，控訴老師濫權鞭打班上多名學生。

促老師辭職當“馴獸師”

帖文也質疑這名負責五年級某班科學和體育科目的老師，是否壓力過大而變態或想發洩情緒，而被鞭打的學生呼籲老師辭職去當“馴獸師”。

過去5天，臉書專也在帖文中使用標簽“老師大嗮”和“這可以成為被打的理由嗎”，連續以相同標簽，7次更新這起事件的最新發展，成功博取大批網民的眼球。

臉書也揭發其中一名被打手心的女生的家長，到學校找校長理論不果，向雪州教育局投訴，並在昨晚報警，還指女生在外用餐時巧遇老師時大哭出聲。

今天早上7時48分，臉書專頁更新事件進展時，指教育部已著手調查。

沒完成功課沒帶練習簿

一名臉書用戶黃可欣發文力挺老師並未犯錯，並稱老師於上周五上科學節時，交代五年級班學生在周一的體育節時交功課，豈料到了檢查功課當天，卻發現有學生沒有完成功課，有者連簿子也沒有帶，於是打一下手心作為懲戒，之後就讓學生到籃球場上體育課，學習投籃，班上四十多名學生都可為老師作證。

“家長指學生不知情被打和沒上體育課等說辭，完全扭曲事實。”

她於昨天晚上發文說，她的孩子也在該校就讀，並形容對方是一名任勞任怨、恪盡職責的老師。

針對家長稱校長避而不見一事，黃可欣指當天校長到雪邦華小出席雪邦縣國語演講比賽，無法立時與家長見面，但是校長事後已兩度向家長致歉，卻被嫌棄道歉不夠誠意，而到警局報警。

老師一度昏厥

對於家長去報警，她感到不忿，並到學校探望老師，卻發現老師竟因此事一度昏厥，令她感到痛心。

她認為，老師只是打學生手掌一下，目的就是希望孩子們學好，小懲大戒。

黃可欣指她已在昨晚陪同老師到雪邦警區總部錄供。