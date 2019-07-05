“華小師資多年未能解決” 雪隆家教協會促嚴正看待







（八打靈再也5日訊）雪隆華小家教協會希望教育部能嚴正看待懸決多年未能解決的華小師資問題，並要求教育部在學校1月份開學前便委派新教師執教，也希望教師在年中退休或升級後，馬上允許校方聘請臨教代替。

該會是在日前到教育部與教育部副部長張念群會面，共商華小教育課題時，反映及希望副部長能協助解決華小面對的各種問題。

盼聘退休教師為臨教

家協代表在會上也促請教育部檢討現有教育通令，因為許多通令已多年未獲檢討，已不符現今需求。他們也促請教育部豁免所得稅給予公眾人士，或公司團體捐獻給董事會或家協的捐款。

家協代表也建議教育部，須適當下放權力允許家協開辦電腦班，直至教育部完全提供免費教育給學生。

“華小電腦班已開辦超過25年，為華小莘莘學子提供最新的電腦科技知識和技能，並為貧寒子弟提供免費電腦教育，但教育部在2018年起全面禁止全國華小開辦電腦班，摧毀了華裔先賢多年來創立的心血，讓華社深感痛心。”

針對近日鬧得沸沸揚揚的教育部大幅度削減學校保安人員及校工課題，家協也籲請教育部除了根據學校建築物數量、面積等計算，應以更全面標準，如計算建築物的樓層、學生人數及上、下午班制等，從而定奪學校保安人員及校工人數。

家協代表也籲請教育部持續肯定各校家教協會的合法代表地位，及家協如何可在未來與教育部合作，共同發展華小。

他們聲稱，各校家教協會的理事，是由教師及家長在一年一度的會員大會中以民主的方式投票選舉出來的代表，所以各華小所面臨的課題和投訴，需由各華小家協發言和解決，而非由不知名團體越俎代庖，冒認代表家長發言，企圖渾水摸魚，誤導群眾，居心不良，希望教育部能慎重看待，並加以糾正。

出席會面者包括康樂華小家協主席黃永牆、濱華一校家協主席陳如坤、興華華小家協主席程晉強、培才二校家協主席駱展豐及副主席鐘文傑、八打靈育才華小家協主席司徒武坪及副主席彭健龍、崇文華小家協副主席梁秀麗及理事林兼甲、吉隆坡中華女校張子敏、康樂二校陳建財、雙溪龍華小李國魂及羅宗榮、萬津中華邱明寶及洪燿煌、競智華小李偉宏、蒲種益智華小李依鎂、濱華二校林振淩、沙登二校葉桔文、康樂二校姚永展及雪隆各華小家協代表。

列席者也包括副部長特別事務官蕭慧莉、雪州華校督學陳天才、吉隆坡華文科督學許小蓮、蓮花苑州議員黎濰裮、班達馬蘭州議員梁德志、梳邦再也州議員黃美詩、甘榜東姑州議員林怡威、萬津州議員劉永山及無拉港州議員王詩棋等。

張念群：教部從沒偏幫不知名團體

針對家協代表的籲請，張念群在回應時聲稱，家協是家長與教師的代表，更是教育部承認的合作夥伴及好朋友。

她表示，教育部從來沒認可或偏幫任何自稱代表家協的不知名團體的言論。

她本身也不苟同無理污衊學校的作風，她認為教育部與家協的密切合作的關系，是不容外界影嚮或破壞。

她也對家協代表提出的其他華小課題顯示高度關註，並會跟進有關事宜。