還我們乾淨的空氣 巴西古當居民促速解決污染問題

（新山5日訊）疑受3個月前巴西古當金金河有毒廢料污染及上個月底的空氣污染事件影嚮，居民今日在大馬土著權威黨（Putra）的陪同下召開記者會，促請政府不要無視居民的健康與性命，應該盡速採取嚴厲行動解決問題，要政府“還我們幹淨的空氣”。

針對不少學生出現不適癥狀，居民不滿表示，污染事件爆發攸關性命，這一切都不是在“演戲”或“過度緊張”，只有處在水深火熱之中的居民才能感受到污染對人體帶來的危害。

居民諾蘇再哈（40歲，家庭主婦）說，自金金河有毒廢料污染事件爆發，乃至近期的空氣污染事件，她與3名年齡介於7至13歲的孩子都出現不適癥狀，包括作嘔、頭痛、視線糢糊、胸口疼痛及呼吸困難等。

事件發生後，她也入院長達5天。她坦言，有意透過法律途徑為自己與孩子討公道。

“身為母親，我還需要照顧3名孩子，如今還有這些癥狀，令我身心倍感無力。”

她說，已在巴西古當的玫瑰花園居住長達11年，之前不曾發生類似事件，如今污染事件二度發生，已嚴重影嚮居民的生活作息。

另一名受影嚮學生的父親諾丁（50歲，自僱人士）說，目前在玫瑰花園就讀中六的孩子，在2次污染事件爆發時，皆受害且出現相同癥狀，令他感到心痛又擔憂。

質疑沒監管工廠運作

“我的孩子在學校上課時突然昏倒，並且出現抽搐的情況。我趕緊把孩子送到健康診所接受治療後，他才漸漸蘇醒。”

他希望政府能盡快關閉肇事工廠，同時質疑環境局、水利灌溉局及巴西古當市議會沒有履行職責監管工廠運作。

昨日接受訪問的受影嚮12歲小學生依法哇菲，今日也在父母的陪同下現身記者會，父親依漢哇茲不滿政府，在孩子患上肌肉顫搐（Myokymia）後，依舊沒有採取行動跟進孩子的情況。

他說，金金河有毒廢料污染事件爆發4個月後，孩子必須等到8月才能獲得院方安排做物理治療，而預約進行心理輔導的看診時間也一再被拖延。(LSL)

聯署首相促賠償受害者

大馬土著權威黨婦女組主席阿斯瑪促請當局停止一切“演出”，盡速向社會大眾陳述污染事件爆發的原因，因為兩起污染事件已導致上百名學生及家長受害。

她說，該黨將於近期內發起聯署提呈首相敦馬哈迪，希望政府能賠償受害者的損失，包括須負擔龐大的醫藥費等，同時促請政府盡快關閉該區工廠。

出席者包括大馬土著權威黨最高理事阿爾祖納、巴西古當區部主席莫哈末海里。