檳首辦台灣形象展 首長：兩地企業互相交流





（檳城5日訊）首次移師檳城舉行的台灣形象展今日正式開幕，檳州首席部長曹觀友指出，此展為台灣企業提供平台，以與大馬企業互相交流。

他今日為2019年台灣形象展主持開幕儀式致詞時說，今次形象展綜合智慧城市與工業4.0、綠色科技、健康醫療、清真台灣、時尚台灣及旅遊台灣。

6城市舉辦10場展覽

他說，過去兩年，台灣外貿協會已在6個城市舉辦10場展覽，共吸引1600個參展商和23萬人次的訪客。

他說，配合新南向政策，台灣與東盟區域有著正面的發展，包括科技與貿易。檳城將繼續努力成為台灣投資地和永續經營的夥伴。

他說，檳州製造與服務業為國內生產總值貢獻95%，被譽為西方矽谷的檳城工業區在今年首季的製造業投資額達88億5000萬令吉。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠指出，在2018年，馬來西亞及台灣雙邊貿易增長高達13.21%，讓台灣成為大馬第6大貿易夥伴，而大馬則是台灣第7大貿易夥伴。

她說，出口、投資及旅遊在奠定國家品牌及提高經濟極為重要，因此希望通過舉辦該展，提高他人對台灣的認知，並與東南亞國家進行科技、文化及教育等方面的交流。

出席者尚有馬來西亞全國工商總會總秘書拿督盧成全、台灣外貿協會董事長黃志芳、台灣經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩等。

中美貿易戰讓檳受惠

在記者會上，詢及中美貿易戰是否已讓台灣在檳的投資企業受惠一事，曹觀友指出，確實接獲不少企業的詢問，以在本地設立新廠。

他說，台灣在檳城原本就有很強的建設，而且台灣也是檳城排名第五名的外資。

他相信，即便沒有貿易戰，檳城也具有潛能。

他說，檳城工業區擁有電子領域的優勢，也歡迎這些企業前來投資。