米都3拿督公龕被拆 議員不滿沒提早通知





（亞羅士打5日訊）米都3個住宅區的拿督公龕因違法興建和擴建等原因，昨早被亞羅士打市政廳執法組出動神手剷除夷為平地，華裔市議員和州議員不滿執法人員沒提早通知他們此事。

亞羅士打市政廳在6月28日已發出通知書給這3個拿督公龕和1個印度神龕的負責人，指示他們在限期內拆除或搬移神龕，但居民沒理會。昨天市政廳執法人員展開行動，將3個拿督公龕夷為平地，僅印度神龕獲暫緩拆除。

印度神龕獲暫緩拆除

被拆除的3個拿督公龕分別位於默貢實勿朗特魯組屋區、德卡柏達娜園組屋區及默貢斯里布尤園，而印度神龕則位於林蒙甲拋路大樹下。

行動黨達魯阿曼區州議員鄭瑞隆聯合2名市議員今早召開記者會說，他們昨早10時20分接獲通知，市政廳執法人員要拆除4個地區上的神龕，陳錦冰市議員率先趕到默貢實勿朗特魯組屋區，向在場的執法員交涉。

他說，執法員回應只是依照上司指示執行任務後，直接拆除神龕，接著再往德卡柏達娜園組屋區路旁將另一個小神龕取走充公。

他指出，執法員的默貢斯里布尤園展開第三個行動時，他與4名華裔市議員已趕到現場，並要求執法員通融一些時間，讓他聯絡市政廳主席和秘書了解情況。

“負責的組長給我5分鐘時間，可是我聯絡不上市長和秘書，時間一到，執法員立刻拆除神龕。”

他指出，由於印度神龕負責人當天早上接獲消息後立刻到市政廳交涉，市政廳同意再給對方2天時間清理和移走神龕。

他說，事發後他通過手機WhatsApp向市長反映不滿，以及了解被拆除的原因。

他指出，默貢實勿朗特魯組屋區的神龕因沒向市政廳申請擴建批准，德卡柏達娜園組屋區的小神龕則放在路旁，至於默貢斯里布尤園的神龕則沒向市政廳提出興建大型神龕的申請，屬於違建。

“今年起，在任何地段興建大型神龕和宗教場所，都必須向市政廳申請，否則會被視為違建處理。”

鄭瑞隆：須先通知陳國耀及州市議員

鄭瑞隆說，他2天前出席的地方政府事務會議已通過，凡是執法人員要拆除非穆斯林宗教場地，事前必須通知掌管地方政府事務的行政議員陳國耀、州議員和市議員，市長和秘書都有出席該會議。

“事發前，我和陳國耀並未接獲要拆除神龕的通知，所以我不排除此事可能受到政治操縱。”

亞羅士打市議員馬寶慶說，華裔市議員曾在市政廳會議上提出，執法單位若接獲關於非穆斯林宗教場所的投訴而要前往拆除，必須向該市議員匯報，讓市議員先處理，避免發生不愉快事情。

“有些居民接獲拆除通知書後，又不懂要向誰求助，當執法人員到場拆除，恐怕會出現衝突局面，所以市議員要扮演溝通橋梁，儘量協助居民解決問題。”

他說，市政廳執法組上個月已發出通告給3個拿督公龕負責人，但當局卻沒通知市議員，讓他感到不滿。

他透露，他昨天接獲通知，指喜來莊住宅區第七區一個興建中的拿督公神龕被市政廳封查，他呼籲該住宅區居民聯絡他，讓他協助處理此事。

陳錦冰市議員說，他近期內會召集全體24名市議員，以商討和收集關於非穆斯林宗教場合所面對問題，過後會向市長反映此問題。