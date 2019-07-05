放行72條件 檳南部填海准了





（檳城5日訊）檳州首席部長曹觀友今日証實，檳城南部填海計劃（PSR）環境評估報告（EIA）在72個條件下，已獲能源、工藝、科學、氣候變化及環境部的批准。

曹觀友今日出席台灣形象展記者會後受詢時指出，州政府是在昨天接到環境部的傳真印本，批准南部填海工程的執行。

接到環境部傳真印本

“當然，州政府希望能收到正式的批准信。”

他說，由於今次環境評估報告比以往來的大套，所以該團隊需要時間研究，希望下周與環境局討論。

《星報》昨日封面報導檳島南部填海計劃環境評估報告獲批。不過在昨日下午，曹觀友發文告澄清，州政府尚未收到有關批准的正式通知。

他也說，一旦收到官方信函，州政府將會公佈相應的批准條件。任何透明度與負責任的政府都會這麼做。

曹觀友指出，當檳城南部填海計劃（PSR）的環境評估報告（EIA）獲批後，州政府將先會致力於進行詳細的工程設計，並在2020年上半年進行公開招標。

詢及工程費是否隨附帶條件增 曹觀友：目前尚研究

今日在記者會上，詢及環境評估報告獲批的附帶條件增加，工程費用是否也會隨之增加時，曹觀友說，目前尚要研究，之前在申請時就知道需要遵守條件下進行。無論如何，他承諾州政府將會遵守全部條件，即使費用增加。

根據《星報》報導，聯邦政府能源、科藝、環境及氣候變化部門已對此計劃亮綠燈，意味著這項將填造出3座人造島的填海計劃已準備就緒。

報導也指出，此計劃的環評報告列出由相關政府部門或機構，及非政府組織提出的23項條件，包括必須賠償900位漁民峇六拜地區的廉價屋、在人造島四周人工繁殖珊瑚以保護生態平衡，及通過合法源頭取得沙石供應等。

今年4月，曹觀友指出，檳島南部填海計劃已獲國家實體規劃理事會同意並列出18項忠告。因此，若上述報導屬實，意味著當局為這項填海計劃設下更多項條件。

根據當時的新聞報導，檳島南部填海計劃是檳州政府為落實檳州交通大藍圖，採取的融資方案，這項龐大的總工程費用是460億令吉。州政府將出售填海造出的土地，收益將用來落實輕快鐵、檳城泛島大道等交通大藍圖中的項目。

這項填海計劃預計耗15年完成，建議造出3座人造島，分別是2300英畝的A島、1400英畝的B島，及800英畝的C島，合計總面積為4500英畝，為檳州提供未來發展所需的地段。

根據之前的資料，A島主要作為工業、住宅及擴建檳城國際機場之用；B島則包括政府行政中心及商業單位，而C島則以住宅為主。3座人造島的約15%土地則將被規劃為綠肺。

3座人造島的沙灘長達5公里，並擁有沿岸25公里的濱海公園，島上也將興建國際會展中心、政府行政中心、可負擔房屋、體育場等，將成為檳城未來50年的精明城。

然而，此填海計劃也引來漁民及多個非政府組織的反對，理由是填海恐破壞環境及海洋生態，影響漁獲，打擊漁民生計；威省仍有大片土地供發展；聯邦政府可撥款落實基建項目，何須填海融資。