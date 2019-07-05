爭議聲中閱兵致敬美國 特朗普稱很快踏足火星

（華盛頓5日訊）美國總統特朗普昨天於一片爭議聲中，在林肯紀念堂閱兵並發表獨立日“向美國致敬”活動演說。他強調，美國目前比以往任何時候更強大，呼籲國民團結並忠於自己的初衷，同時揚言很快會將美國國旗插在火星上。

特朗普在演說中提及美國以往的成就，包括太空探索活動，強調“對於美國人來說，沒有什麼是不可能的”，他又提到50年前美國太空人登陸月球，亦很快會重返月球，並隨即承諾“我們會把國旗插在火星表面”。

特朗普亦提到女性投票權及民權運動。他表示，美國女性在1920年獲得投票權，黑人民權領袖馬丁路德金的貢獻則令不同種族的美國人邁向平等。

一反常態讀稿

會上，特朗普也讚揚美軍每一個部門，期間每一個部門都有飛行表演作為代表，參與的包括海岸防衛隊直升機、空軍的F22戰鬥機、海軍陸戰隊的V22魚鷹運輸機和其他戰機，最後由海軍的藍天使特技飛行隊壓軸。

值得一提的是，一向愛發表具爭議性言論的特朗普，昨天在演說中一反常態讀稿，並沒趁機攻擊政見不同的人或國家。

貿易戰影響農民生計 特朗普支持度反上升

特朗普上月正式宣布將競逐連任，而美國中西部的農業州被視為他的票倉。雖然美國農民最受貿易戰加徵關稅影響，但有傳媒本月1日公布最新民調顯示，支持特朗普的農民比例上升至79%。

中美元首於日本大阪二十國集團（G20）峰會會晤後，農業新聞公司Farm Journal訪問了1100名農牧業人士，其中53%受訪者對特朗普的工作表示強烈支持，26%表示部分支持；兩者相加的支持率與6月民調相比上升了5%。報道引述政策分析師指，不少農業界人士希望特朗普能與中國解決問題，但亦明白這是困難的工作。