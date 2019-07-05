【火燒伯公埕】火龍經過替善信擋災 玄天廟30日安奉香爐









（威南5日訊）峇都交灣萬世安玄天上帝下乩開示，大山腳伯公埕玄天廟的火災是火龍經過，但這把火也替理事會和善信們擋了一災。理事會可在農曆6月28日早上9時安奉臨時香爐，讓善信膜拜。廟宇重建工程不可以動土，必須原廟修葺，不可擴建或縮減廟宇面積，務求保持原貌。

必須原廟修葺

此外，在修葺期間，廟宇屋頂不可以全開，以免靈氣流泄，故此宜逐步施工維修，理事提議搭蓬遮蓋廟宇獲師尊接受。建築材料方面，最好以木為主。

日前被大火燒毀的伯公埕玄天廟，香火源自峇都交灣萬世安玄上帝廟，大山腳福德正神理事會理事長拿督莊佛和昨晚與所有理事到峇都交灣萬世安玄上帝廟，在檳城中靈宮日落洞上帝公（玄天上帝）廟理事們的協助下，向玄天上帝請示如何進行災後重建工作。

中靈宮壇主約在9時起乩，善信們過後輪流奉茶祈福，理事會再請示廟宇的重建事務。

針對這起火災，師尊表示是火龍經過而起，但這把火也替理事會和善信們擋了一災，指廟宇必須維持原貌，包括建築物的獨立式、內部擺設、建築材料需以木為主，以及不可以動土。

莊佛和較後受詢時指出，理事會需內部協商師尊的指示，待明朗化時再進一步公佈進展。

“玄天廟火燒之後，我知道大家都很關心，一直在追廟的進展，我們也很緊張，所以第一時間就過來請示如何重建廟宇。伯公埕玄天廟的香火，是從這裡請過去的，我們會追認、也有責任過來請示接下來該如何做。”

他提到，玄天廟早期是伯公廟，先賢從中國南來一開始是拜伯公的，後來甚麼因緣拜玄天上帝就不得而知，文獻沒有記載。伯公埕玄天廟有譚公爺、福德正神大伯公和玄天上帝，主神位是玄天上帝。

玄天廟是在1886年建廟，有133年歷史，但香火可能更久。

昨晚武吉淡汶區州議員吳俊益、居林區州議員楊慶傳、武吉淡汶社管會主席周鍵南、峇都交灣萬世安玄天上帝廟理事會主席周如龍、馬來西亞道教學院院長王琛發教授等人，也到現場關心大山腳伯公埕玄天廟的重建進展。

大山腳伯公廟大火 靈龜熏死

一場大火，連大山腳伯公埕玄天廟內養的烏龜也被熏死！

根據傳說，烏龜和蛇是玄天上帝的左右護法，玄天上帝的金身便是腳踏著烏龜和蛇。社交媒體昨日開始流傳，廟內飼養的一隻烏龜已被大火熏死。

大山腳福德正神會理事長拿督莊佛和今日受詢時，證實該只烏龜逃不過火劫。附近的販商指出，這隻烏龜是善信約一年前拿到玄天廟放生的。

火患發生後，一些善信也在尋找其蹤跡，結果昨午被人發現已斃命在廟內，不少善眾還拍下其照片。一些字迷看見烏龜身亡的視頻，竟靈機一動想起烏龜在千字圖代表975，希望能“借龜發財”！

隨意改建或影響結構 王琛發認同原廟維修

馬來西亞道教學院院長王琛發教授認為，大山腳伯公埕玄天廟採原廟維修是對的，從兩方面來看，第一是可以保存古跡；第二是可以符合早期人們在活水潭上建廟的工藝結構，要維持廟宇的穩定結構，就不能在建築物上隨便加減。

王琛發昨晚也到峇都交灣萬世安玄天上帝廟關心大山腳伯公埕玄天廟的重建進展，對師尊必須原廟修葺，不可擴建或縮減廟宇面積，務求保持原貌的開示，深表認同。

他說，從歷史角度來看，大伯公廟有160多年香火，經歷30多年後才建廟，通過建廟帶動了週邊地方上的繁榮，廟宇原貌和文物得以闡述歷史變遷。大山腳義學堂碑記提到，《大伯公嘗》這個組織如何重建構大山腳社會，所以原貌重建、內部的碑文陳設很重要。

“歷史上，大伯公廟底下是水潭，當時很多人從山上拿石頭下來填水潭然後把廟建起來，底下是活水，不能夠隨便改建築結構，過大過重都會構成很大的影響，以前的人已經做了很巧妙的工程手法填水潭建廟。”

他說，中國人在活水潭上面建廟涉及地區風水結構，不能隨便更改，太大太小、太高太低都會引起整個地理變動，這點非常重要。

按老輩人記憶，玄天廟現址就在昔日運輸河流左岸，如今已演變成鋪上蓋子的地下排水溝。過去本是“園圃”的現今鬧市旺區，本來還有一處大水潭占据空間，阻礙行人。

惠州先民在鄰近山區務農的，尤其是圍繞著市中心居住在武拉必及直落卓坤等山地農民，他們日常都得把种植作物帶到市場買賣，大家就不約而同在扁擔另一頭裝山石，挑往市區，日久便把水潭給填平了。