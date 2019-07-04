楊美盈：監督巴西古當空氣 月內關閉所有非法廠







（吉隆坡4日訊）能源、工藝、科學、氣候變化及環境部長楊美盈說，政府將確保巴西古當工業區所有非法工廠被關閉。

她於今日在國會下議院部長問答環節，回答希望聯盟巴西古當區國會議員哈山的附加提問時說，此舉是為了監督該地區的空氣素質。

“我今天早上與柔大臣召開會議，我們將對付非法工廠。我們將於一個月內展開聯合執法，關閉巴西古當所有非法工廠。”

“我也要求國會議員和巴西古當居民，如果發現非法工廠，向環境局投報，我們將關閉它。”

執法工作提高300%

她表示，政府於3月的金金河化學廢料污染事件後，已經將檢查及執法工作提高300%。

在回答巫統邊加蘭區國會議員拿督斯里阿莎麗娜的詢問時，楊美盈說，目前的當務之急是轉變及尋求其他方式，以解決巴西古當空氣污染的課題。

她指出，聯邦政府和柔佛州政府將會採取6項措施，以提高巴西古當居民的信心，包括在巴西古當設立環境局辦事處，制訂分析系統與確定承載力。

她透露，政府將盡快設立自動化有毒氣體監測站，並要求巴西古當工廠遵守新條例，包括安裝持續監測工具。

“部門也會進行學校領養計劃，讓工廠領養臨近而面對風險的學校，這些工廠將為學校提供氣體探測器​​及空氣淨化器。”

她強調，政府嚴正看待空氣污染課題，並在金金河事件後加強監督與執法工作。

允每週巡巴西古當

楊美盈也透露，隨著巴西古當工業區3個月內發生2次污染事件，甚至影響居民及師生的健康，她往後將會每個星期親自前往巴西古當巡視。

“這次的空氣污染事件也顯示，除了監督及執法，政府必須在巴西古當這個工業區進行更多規劃。”

她說，巴西古當工業區目前有2005家合法工廠，其中250家是化學工廠。

為了持續監督當地的空氣素質，楊美盈說，政府將在111所學校安裝氣體檢測表，並由執法官員教導教師如何使用氣體檢測表，從而可以在學生出現呼吸困難及感覺噁心時，教師通過觀察空氣指數，鑑定學生身體出現的症狀是否空氣污染所致。

未能鑑定肇因否認延緩行動

楊美盈強調，政府在巴西古當空氣污染事件並沒有延緩行動，只是目前所展開的調查都未能鑑定肇因。

她說，其部門還需要6個星期才能完成空氣承載物體（Carrying Factor）研究。

她說，“若這起事件證實是空氣污染所致，極有可能不是點污染源（Point Source）所致，而是非點污染源或多種污染源。”

禁9家工廠營運

她說，當局在事件於6月20日發生至今，已檢查了172個工業產業，並發出98張傳票、46張指示通知，同時禁止9家工廠營運，以及建議對2家公司採取法律行動。

楊美盈指出，巴西古當發生的2起污染事件有3大不同點，包括當局使用空氣擴散模式模擬氣體擴散的方向及風向後，證實受污染的金金河和受害者所處地點吻合，而在這次事件，受害者聚集的地點並不集中，甚至相隔非常遠，因此無法準確確定污染源。

“第二，金金河事件中，受害者的血液及尿液樣本檢驗出的化學物體及污染源丙烯腈（Acrylonitrile）吻合，現在的事件是，化學局從42名學生中收集的85個樣本對毒性檢驗呈陰性。”

“第三，學生在金金河事件初期，氣體檢測指數高的時候就已經出現症狀，而在現在的事件，即使同樣地點的（氣體檢測）指數於前一天或同時顯示正常，大部分的學生仍出現呼吸困難症狀，並感覺噁心。”

患肌肉顫搐腳乏力疼痛 空污害男童行動不便

（新山4日訊）一名巫裔母親申訴，12歲兒子在3個月前爆發的金金河有毒廢料污染事件中，成為其中一名受害者後，至今出現雙腳乏力、易疲累和疼痛的情況，每天拖著吃力的腳步走上3樓課室，令她憂心孩子未來的健康狀況。

這名孩童依法哇菲就讀巴西古當武吉達莉雅花園國小六年級。他的母親諾麗拉哈欣（45歲，家庭主婦）指出，金金河發生空污事件初期，孩子出現呼吸困難，在新山蘇丹依斯邁醫院（班蘭醫院）留醫10天，是留醫期最久的受害學生。

諾麗拉哈欣聲稱，經醫生包括神經科醫生、核磁共振成像（MRI）等驗證，她的孩子因吸入有毒氣體而影響肺部功能，導致患上肌肉顫搐（Myokymia）。

據了解，有關病症也稱肌纖維顫搐、肌顫搐，是一種不自主的、自發性的局部肌肉或肌肉群抖動現象。

依法哇菲在家中5名孩子中排行第四。諾麗拉哈欣表示，依法哇菲在校表現優秀，正準備應考小六評估考試（UPSR）。

母憂孩子未來前途

“他如今坐著都感覺困難，行走時步伐不穩定，也曾在廁所跌倒，這3個月來無法上宗教課程，且需定期到蘇丹依斯邁醫院和吉隆坡中央醫院接受治療。”

諾麗拉哈欣說，她非常擔心孩子的健康和未來前途，同時準備了孩子的醫藥報告以向有關部門反映。

她也投訴孩子健康因空污出現問題後，沒有任何單位提供援助。此外，依法哇菲的父親依漢哇茲（49歲）目前暫停工作以協助照顧孩子。

依漢哇茲日前在巴西古當市議會大廈內進行的對話會上，針對孩子受空污影響造成的行動不便和站立不平衡情況作出投訴。

柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊昨天召開記者會表示，將向家長了解情況。

巴西古當又11學生不適 校方監督空氣風向

（新山4日訊）巴西古當啟東華小董事長洪自光指出，昨天該校11名學生突然出現呼吸困難不適狀況，相信與從巴西古當吹來夾帶異味的風有關，校方經採取防範措施，密切留意學生及校園環境。

昨天上午，巴西古當一帶下了一場大雨，啟東華小A和B兩幢校舍的第四層樓課室過後分別有2名和9名學生出現呼吸困難及身體不適，學生及教師都聲稱當時嗅到強烈異味。

嗅到強烈異味

今年3月爆發的巴西古當金金河有毒化學廢料引致空污事件，該校有一名患哮喘病症的學生感覺不適，昨天則是集體突發情況。

洪自光今天受詢時指出，昨天不適的11名學生，當中有2名尚在家休養，其餘學生已回校上課，校園目前一切情況良好。

他披露，自3月發生金金河污染事件，校方便下載一個檢查風向的手機應用程式，昨天察看的資料顯示，異味是從距離該校約七八公里的巴西古當方向飄來。

他說，校方暫時讓第四層樓的部分課室空置，把學生轉移到圖書館、科學室、會議室或特別活動室上課，同時進行課室清理工作及準備口罩防範。

“若有學生不適會即刻通知家長，以及提醒學生多喝水及多吃新鮮水果。”

他指出，教師日前曾接受教育局的心理建設課程，主要是發生緊急事故時，如何幫助學生穩定情緒，或進行簡單的手腳運動，放輕緊繃心情。

“這也能加強學生之間的互助，例如幫忙不適的同學提書包、安慰同學等。”

啟東華小擁有1337名學生和71名教職員。

洪自光也說，儘管校方採取了防範措施，但政府也應展開更嚴謹的監督行動，並在巴西古當高風險工廠裝置特定檢測儀器，24小時監督空氣與風向素質。

他表示，政府須緊密追踪及查明空污來源，明確說明散發的氣體異味會否影響健康，以安民心。

他呼籲全民一起監督巴西古當的環境問題，包括當地工廠員工也能協助觀察或提供消息，早日找出污染源頭。