非洲豬瘟敲醒警鐘 機場嚴防豬肉產品入境







（雪邦4日訊）非洲豬瘟（AFS）逼近東南亞，導致鄰國越南、柬埔寨及寮國淪陷後，敲醒我國警鐘。為了避免豬瘟在我國爆發禍害豬農與人民，大馬檢疫及檢驗局（MAQIS）在吉隆坡國際機場和吉隆坡第二機場把關嚴謹，對從豬瘟區國家抵達我國的遊客進行仔細或雙重檢驗，並監督遊客沒有攜帶與豬肉有關的產品入境。

據了解，截至6月20日，共有6個亞洲國家被列為非洲豬瘟區，包括中國、蒙古、越南、柬埔寨、朝鮮和寮國；而自從中國被發現有豬瘟病毒後，共毀滅了113萬3000頭豬，越南則毀滅了260萬頭豬。

農業及農基工業部副部長沈志勤今早到吉隆坡國際機場巡視後指出，大馬獸醫服務局（DVS）已發出通知信函，禁止中國、波蘭、比利時、泰國、越南和柬埔寨進口豬和豬產品，而大馬檢疫及檢驗局也在我國主要出入口嚴謹把關。

5個月充公3千公斤產品

他指出，我國沒有罰款或以法律途徑對付攜帶豬肉或其他動植物的違規遊客，僅在發現後充公違例品；自今年1至5月共充公1667.6公斤豬肉和1508.18公斤豬肉產品。

“有些遊客攜帶燒豬及臘腸等豬肉產品前來我國，而這些產品在機場檢驗時會遭充公，其中4月充公的豬肉和豬肉產品更創新高，分別達687.92公斤和688.46公斤。”

他坦言，雖然機場把關嚴謹，但碼頭和其他出入口出現缺乏人手的情況，因此該部門會積極改善，對每個出入口都把關森嚴，避免病毒入侵我國，影響收入高達500萬令吉的養豬業。

“在巴西古當渡輪碼頭、馬泰邊境黑木山碼頭和巴生南港客運碼頭索取180個豬肉和豬肉產品樣本化驗均對非洲豬瘟呈陰性反應，這意味目前我國沒有非洲豬瘟病毒。”