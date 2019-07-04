免配偶拿不到一分錢 婚後須改EPF受益人

（吉隆坡4日訊）馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜指出，投訴部至今共接獲8宗與公積金（EPF）或遺囑受益人相關的投報，提醒民眾在婚後必須更新公積金受益人的資料，以免家屬之間產生不必要的糾紛。

他今日召開記者會指出，許多人婚前的公積金資料都填寫兄弟姐妹的名字，但婚後卻忽視更新名字的重要性，當意外發生後，配偶和孩子拿不到錢，造成家屬之間的摩擦。

“來向我投報的大部分是女性，其中一宗案件是女事主在丈夫去世後打算領取丈夫的公積金，卻發現公積金已被領走，原來死者婚前填寫哥哥為公積金受益人，婚後沒有修改資料，以致妻兒拿不到一分錢。”

他說，妻子希望能夠拿到公積金以便供孩子唸書，但死者哥哥卻不願妥協，並強調這是家事，要求外人（張天賜）不要插手，堅持那筆錢是他應得的。

“這種家人為錢反目的案件讓人看了覺得很遺憾，但法律就是法律，希望公眾即時更新公積金受益人，保障自己和家人的利益。”

投訴部法律顧問拿督林春景指出，更新受益人資料一點也不難，只要到公積金官網（www.kwsp.gov.my）下載表格，填妥後親自提呈到公積局便能立即生效，很多人就是因為忽略了更新資料的重要性，當一家之主不幸身亡後，配偶去提取公積金才發現自己並非受益人。

岳父母家公家婆有權爭產

他說，也有許多民眾沒有填寫受益人，一旦意外發生後，家屬就必須入禀高等法院取得受託書，才能向公積金局申請取得死者的公積金。

投訴部法律顧問拿督湯木也鼓勵民眾在生前擬定簡單的遺囑，避免死後家人之間出現矛盾。根據遺產分配法令，在沒有立遺囑的前提下，死者父母可以分得25%財產、配偶25%和孩子50%。

“很多個案都是因為財產分配不均而家庭失和，配偶認為自己理應獲得全部財產，但因為死者沒有立遺囑，岳父母或家公家婆有權來爭產，整個家庭關係都會鬧得很僵。”

湯木表示，立遺囑非常簡單，可以用任何慣用的預言書寫，把自己想要分配的財產內容列出並指定給特定的人，再找兩名受益人以外的見證人即可，立一份遺囑只需數百令吉，卻能免除許多家庭糾紛。