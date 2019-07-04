高薪誘騙當網賭老千 不聽話鎖黑房電擊







（怡保4日訊）一名華裔青年聲稱，他因被高薪吸引，以為是在合法賭場負責推廣宣傳工作，不料隻身飛往菲律賓後，才發現從事“殺豬盤”老千詐騙行列。由於護照被扣留，以及被恐嚇“鎖黑房電擊”，最終繳付離職金後才得以脫身，損失1萬3800令吉。

這名不願透露全名的青年自稱阿豪，29歲，住在怡保。他今日在馬華霹靂州公共投訴與服務局主任劉國南、副主任袁展豪、委員張接莉、陳楓溦與蔡圳銃陪同下，通過媒體講述本身被騙、被恐嚇的經過。

臉書賭場招聘廣告騙很大

阿豪原本在吉隆坡一家公司擔任銷貨供應鐵的職位，他說，他今年約4月20日瀏覽臉書時被一則“海外高薪招聘”廣告吸引，並且在一名叫Roy疑為中介的朋友介紹下，與一名在菲律賓的中國籍負責人，於5月初通過微信組群進行“面試”。

他說，他5月中辭掉工作，在這期間，中國籍負責人與他保持聯絡，對方傳達一些工作資料包括工作準則給他，告知是到菲律賓合法賭場上班負責推廣宣傳，包括吃住月薪六、七千令吉，另有花紅等約1萬令吉。

他指出，他於6月15日單獨搭乘飛機飛往菲律賓，抵達馬尼拉機場後，有專車和專人接送到18至20公里的帕西格市（ Pasig City），最後到達一座未建好的15層樓高大廈。這座大廈有逾百間房間進行網上賭博業務，樓上還在進行建造工程，據說有多達7000人在內。

阿豪披露，他被負責人以申請工作准證為由拿走了護照，負責人告訴他這項工作是進行俗稱“殺豬盤”的老千行列，並且講解該處的規則，以及犯錯將被懲罰，包括罰款和關進小黑房挨打等。

他接著被告知已經被安排好“網絡假身份”和2部手機，在社交媒體上負責加人為網上朋友，尋找獵物。

他發現被騙進行非法網絡賭博集團詐騙工作，工作1天后感覺不舒服，因此決定辭職，但是護照卻被負責人沒收了。這時負責人發出一則“鎖黑房電擊”視頻給他，恐嚇他繳付逾1萬2000令吉離職賠償費，才肯讓他返回大馬。

這視頻顯示一名男子雙手被鎖，遭人以電擊棒電擊，並痛苦地嚎叫，令人心生恐懼。

得知辭職好友竟說不付錢禁錮

阿豪說，該名負責人事後致電給其好友Roy通知對方說他要辭職，豈料Roy竟然跟負責人說，如果不肯付錢就將他禁錮。

他知道後感到害怕，但為了保命唯有答應，於是致電回馬請求姐夫協助匯錢給一名持有中國銀行戶頭的朋友，再通過微信號轉賬給他。

結果，其姐夫於6月21日付了7500令吉，23日付了2500令吉，24日付了3000令吉，前後繳付了1萬3000令吉離職賠償費。

他說，有關負責人於6月25日把護照交回給他，還包括一張回國機票，可是他到達機場時發現那張機票是假的，於是繳付了800令吉另外購買機票登機飛回大馬。

一房住7人4人是監視者

阿豪指出，他在帕西格市被安排住在一間房間，房裡加上他共住有7人，其中4人為該集團安排來監視他們的人，另2人為中國人，相信和他一樣被騙到該處。

他說，他在該處獲准拿著手機，也獲准在當地範圍內走動，惟必須不時報告行踪。他獲知該集團在當地領事館、警方和機場等各地都有線人，一旦有鬼祟行踪，很容易被發現並被捉到關進小黑房。

他表示，他曾經一度向當地警方報案，惟較後馬上銷案。同時，他也因為害怕被扣上手銬等，必須等待對方入睡後才敢睡覺，以致一天才睡一個多小時，並且因為這，在回國後大病一場，休息後才向警方報案，表明遭Roy欺騙，要Roy賠錢。

他說，Roy在他回國後曾撥電聯繫惟被他推拒，而其姐夫也曾托朋友致電Roy相約會談，但Roy最終沒有現身。

他指出，他認識Roy約2年，對方年約30歲，來自端洛。而他也不確定Roy是否以相同手法欺騙過其他人。

他補充，在回國之前，該名負責人刪掉他用手機在菲律賓拍攝的所有照片，因此有關大廈和房間的照片都無法保留。

勸勿為賺錢掉高薪招聘圈套

劉國南勸告公眾尤其年輕人，不要為了賺大錢而掉入“海外高薪招聘”的圈套。

他也希望通訊及多媒體強化監管網絡犯罪，與警方聯手尋求應對措施，避免有人墜入類似圈套。

他說，目前網絡犯罪層出不窮，嚴重威脅民眾，相信還有不幸人士遭受這類遭遇，希望這些受害者勇敢報警。