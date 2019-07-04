疑挪用1MDB資金拍電影 納吉繼子明控洗錢





（八打靈再也4日訊）前首相拿督斯里納吉的繼子里扎阿茲將於明日在洗錢罪名下被控上吉隆坡法庭。

里扎是好萊塢電影製作人，也是前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪的兒子；他是於今日被傳召到布城反貪污委員會後錄供後被捕，但隨即允許他保外。

里扎從7月2日起就被傳召到反貪會總部錄取口供。

反貪會主席拉蒂花證實，里扎是於今日中午12時被捕，並將於明日在《2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令》下被控。

据了解，他将会以2010年成立的美国红岩电影公司（Red Granite Pictures）持有人身份，从富商刘特佐的Good Star有限公司获取5笔已经被洗乾净的黑钱而被提控。

根據早前報導，美國司法部發現，曾製作獲提名奧斯卡最佳電影《華爾街之狼》的紅岩電影公司，接受來自一個馬來西亞發展公司的資金，因此遭美國司法部在第三次出擊對一個馬來西亞發展公司的民事訴訟中，申請充公上述電影的未來收益。

美歸還第一筆一馬資金

美國司法部在訴狀中宣稱，一個馬來西亞發展公司資金遭劉特佐、里扎等挪為私用，包括投資在美國紐約房地產計劃，甚至通過紅岩電影公司投資好萊塢電影等。

另外，總檢察長湯米湯姆斯於今年5月7日發文告說，美國政府已歸還從一個馬來西亞發展公司資產起回的5700萬美元（約2億3650萬令吉）資金，而這筆美國在國家資產追回計劃下歸還馬來西亞的“第一筆分期付款”，是從紅岩電影公司沒收得來的，也是屬於一個馬來西亞發展公司45億美元資金的部分。