意大利火山爆發 登山客遭碎石砸死 遊客驚嚇跳海求生





（羅馬4日訊）意大利西岸斯特龍博利島上一座火山昨天激烈爆發，一名遊客遭從天而降的碎石打中死亡，另有數人受傷。島上遊客嚇得奔逃海灘避難，多人情急跳海求生，居民閉門躲災。

當地救援部門官員說，一名35歲來自西西里島墨西拿市的登山客被飛落的碎石擊中喪生，他當時和巴西籍的拍檔同行，其拍檔雖逃過一劫，但飽受驚嚇。

意大利國家地球物理與火山學研究中心指出，火山共有兩次強烈噴發，噴發前就有熔岩從火山口溢出，接著噴出高聳煙柱，竄入雲霄。據報，火山當時噴出的煙柱高達2000米，強度之大，創該島火山噴發新紀錄。

居民：感覺像身在地獄

島上居民形容當時猶如天降火雨，感覺像身在地獄。

政府已派海軍艦艇到達這個小島，準備分批撤走島上居民及遊客，目前已送走第一批70名人員，接著將進行島上搜尋，擔心還有遊客停留在山上。

出動軍艦疏散遊客島民

斯特龍博利島是地中海一個小島，位於意大利南端西西里外，曾成為影星英格烈褒曼一部電影的取景地點，連同鄰近的埃奧利群島，當地近年成為富商和名人的度假勝地。

根據地質網站Geology.com資料顯示，斯特龍博利火山是全球其中一個最活躍的火山，自1932年以來經常錄得爆發，因夜間都會爆發，有“地中海燈塔”之稱。上次大型爆發是在2002年，當時有6人受傷。