轟中國歐洲操縱匯率 特朗普威脅讓美元貶值







（華盛頓4日訊）中美貿易談判停滯多時後，上週六才同意重新磋商，美國總統特朗普又點燃火頭，昨天在推特發文指責中國與歐洲為了與美國競爭，多年來一直“玩弄操縱匯率的把戲”。特朗普強調美國不會對此坐視不理，甚至暗示美國也會加入貶值的行列。

特朗普在推文中稱，中國與歐洲多年來把大量資金注入它們的金融體系，以便與美國競爭。他說，美國應采取相應行動，否則就像傻子般被人操縱。

特朗普上台後，多次指責中國與歐洲操縱匯率，但美國財政部自2017年以來，都未在年度報告將中國與歐洲列為匯率操縱國。美國曾聲明，不會操控美元匯率以獲取貿易優勢。

百專家連署進諫

就在特朗普炮轟中國和歐洲之際，《華盛頓郵報》周三刊登一封由百名亞洲問題專家撰寫、題為《把中國變成美國敵人適得其反》的連署公開信，向特朗普和國會表達對於中美關系不斷惡化的憂慮，指這種狀況不符合美國或全球利益。

公開信指，美國的多項行動致美中關係的螺旋式下降。公開信認為，中國不是美國經濟上敵人，也不相信中國在每個領域都對美國國家安全構成威脅，中國很清楚與西方開展溫和、務實的合作符合中國利益。

這封連署信由美國麻省理工學院教授傅泰林、美國駐華前大使芮效儉、卡內基國際和平研究院高級研究員斯溫、美國國務院東亞暨太平洋事務前署理助理國務卿董雲裳和哈佛大學退休教授傅高義執筆，另有95位美國學術界、外交界、軍界及商界專家聯合署名。

美中週內重啟談判 中首次進口美國大米

美國白宮經濟顧問庫德洛披露，美中貿易官員最快會在本周內會面，重新啟動兩國的貿易談判。

目前，還無法得知確切時間和地點，但美國貿易代表萊特希澤、財長姆欽都會親自出席。庫德洛期望中國遵守大量采購美國產品的承諾，但指雙方在談判期間，美國不會暫緩向中國貨品征收關稅的措施。

彭博社引述知情人士稱，為表善意，中國正考慮購買部分美國農產品，購買總量將取決於貿易談判的進展。

購農產品釋善意

美國大米商會昨天亦稱，中國一家私人企業向他們購買了約40噸的大米。這是中國首次向美國進口大米。中國過去主要進口美國大豆及豬肉等農產品，中國雖在2017年7月批准進口美國大米，但因隨後爆發了貿易戰，至今未曾真正進口大米。商會希望這次交易能為中美未來大米市場奠下基礎。

爭取在8月完成 美擬售台66架F16戰機

美國《外交政策》雜誌引述美國官員消息指，美國對台軍售案有新進展，特朗普政府計劃向台灣出售66架F-16戰機，雖然處理軍售案的時間超過預期，但華府仍然爭取在8月國會休會前完成。不過，此舉恐引發中國政府的強烈反應。

官員說，該軍售案尚不保證沒問題。按照程序，軍售案必須由國防部和國務院提案，並知會國會，而國會有30天行使同意授權。

另洽83億軍售案

台灣目前擁有約140架舊型F-16V Block 20戰機，這些戰機正在進行升級。中國外交部曾說，美國售台新型F-16是踩北京紅線。美國前總統布什和奧巴馬都曾拒絕台灣購買F-16軍機。

除了F-16戰機，美國政府還與臺灣洽談一項總值超過20億美元（約83億令吉）的軍售案，包括重型坦克及反坦克導彈等軍事裝備。