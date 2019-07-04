曹觀友澄清：南部填海計劃 檳仍等環評報告批文

（檳城4日訊）檳州首席部長曹觀友指出，州政府至今仍在等待檳城南部填海計劃（PSR）環境評估報告（EIA）獲批的正式通知。

他今日針對《星報》封面:“Penang gets nod to develop islands”（檳城獲准開發群島）一事發文告澄清，他強調，州政府至今尚未收到有關批准的正式通知。

他說，州政府一直以來積極與各方合作，依照程序以取得批准，一旦取得相關批准將鼓勵大家繼續投入工作。

斥星報報道錯誤

對於星報的報導，他表明該報道含有錯誤訊息與魯莽的假設。由於有關信息並非官方消息，因此州政府將不會對此報道中的錯誤訊息承擔任何責任。

他說，一旦收到官方信函，州政府將會公佈相應的批准條件。任何透明度與負責任的政府都會這麼做。

曹觀友指出，當檳城南部填海計劃（PSR）的環境評估報告（EIA）獲批後，州政府將先會致力於進行詳細的工程設計，並在2020年上半年進行公開招標。

他說，報道中的訊息並不正確，因為有關部門仍在制定細節中，並將在準備就緒後與媒體及利益相關者分享有關信息。

星報指環評報告獲批 檳料明年填海

《星報》報導，檳島南部填海計劃（PSR）的環境影嚮評估報告（EIA）已獲得聯邦政府批準，首階段填海工程料在明年展開。報導說，聯邦政府能源、科藝、環境及氣候變化部門已對此計劃亮綠燈，意味著這項將填造出3座人造島的填海計劃已準備就緒。

報導也指出，此計劃的環評報告列出由相關政府部門或機構，及非政府組織提出的23項條件，包括必須賠償900位漁民峇六拜地區的廉價屋、在人造島四周人工繁殖珊瑚以保護生態平衡，及通過合法源頭取得沙石供應等。

須賠償900漁民

今年4月，盡管檳島南部填海計劃的環境及社會影嚮評估報告皆未獲批準，但檳首長曹觀友指出，此計劃已獲國家實體規劃理事會同意並列出18項忠告。因此，若上述報導屬實，意味著當局為這項填海計劃設下更多項條件。

星報報導也引述消息指出，填海計劃的執行夥伴SRS財團將在今年第三季公開招標，料將在明年首季率先展開填造第一座人造島（面積為930公頃）的工程，每平方尺成本為60令吉，預計3年完工。

消息也說，州政府將以公開招標的方式出售一些州政府土地，SRS財團則將內部籌集20億令吉資金，以支付填造首座人造島的經費。一旦首座人造島完工及出售部分土地籌足資金，則將展開填造第二座人造島的工程。

檳州政府提出檳州交通大藍圖計劃後，檳島南部填海計劃則作為支付大藍圖成本的融資糢式，即通過計劃執行夥伴負責填造A島（930公頃）、B島（445公頃）及C島（323公頃），並從填海地段銷售所得，分階段執行交通大藍圖的分項計劃。

檳州政府目前計劃率先展開光大至峇六拜輕快鐵計劃，及建造貫穿檳島南部及北部，共19.5公里長的第一泛檳島高速大道。