帕尼亞風情縱貫古今 世大運揭幕了





（意大利-那玻利4日訊）見證過1990年“意大利之夏”世界杯的傳奇聖地--那玻利聖保羅體育場，在經過2200萬歐元（約1億263萬令吉）修繕，於當地時間3日在洋溢著濃郁坎帕尼亞風土人情的氛圍下，為第30屆世界大學生夏季運動會的開幕式。

當地時間23時許，意大利總統馬塔雷拉宣佈運動會開幕。隨後進行的火炬點燃儀式，由那玻利足球隊前鋒因西涅將燃燒著的火球踢向做成火山形象的“山頂”，並點燃主火炬。盲人男高音歌唱家安德烈·波切利的一首《今夜無人入睡》，將開幕式引向高潮。

是晚，高舉國旗的阿根廷代表團旗手剛剛亮相，聖保羅球場內就響起了最熱烈的掌聲，現場5萬多名觀眾突然齊聲高唱起“ole ole ole”這一全世界球迷最熟悉的旋律。

受到現場氣氛的感染，阿根廷代表團全隊在場地中央停了下來，隨著觀眾的旋律歡呼。隊伍中有人舉起標有10號的阿根廷國家隊球衣，攝像機將這件球衣展示在大屏幕上，現場氣氛頓時沸騰。

大馬隊在本屆賽事18個賽項當中，參加了射箭、游泳、體操、田徑、射擊、乒乓以及擊劍7大項。東運會金牌得主、韻律操好手法拉安作為旗手，引領大馬代表團入場。

本屆大運會將於7月3日至14日在那玻利舉行，共有來自118個國家和地區的6000名運動員參加。首屆世界大學生夏季運動會於1959年在意大利都靈舉行，這項運動會每兩年舉辦一屆。