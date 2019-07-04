【女足世界杯】加時賽絕殺瑞典 荷蘭歷史性決賽

（巴黎4日訊）荷蘭週三在法國繼續進行的第8屆女世界杯第二場半決賽經過加時賽後1比0絕殺瑞典，隊史首次殺入大決賽，週日將與衛冕冠軍兼爭冠最大熱門美國爭冠，而瑞典週六則先在3/4名次賽對英格蘭。

荷蘭是憑藉效力曼聯的中場格羅依寧第99分鐘的進球制勝。

荷蘭是女足新晉勢力，此前晉半決賽已是歷史性第一次，而瑞典賽會戰績則是2003年亞軍及1991和2011年季軍。

此前，荷蘭與瑞典兩隊歷史上曾交鋒21次，瑞典10勝5平6負成績佔優，但在世界杯上雙方從未有過碰面。

相較於上一場美國與英格蘭的半決賽，本場比賽進行得較為沉悶，精彩畫面不多。

決戰美國有得踢

第13分鐘，瑞典前場打出快攻，布拉克斯特紐斯的射門被荷蘭門將範費嫩達爾撲出。第37分鐘，胡蒂格在禁區混戰中的施射再次被範費嫩達爾化解。

易邊再戰，比賽節奏依舊緩慢。第55分鐘，瑞典隊在角球進攻中連續獲得射門機會，菲捨爾的打門擊中門框後彈出！8分鐘後，荷蘭頭號射腳米德馬的頭球攻門同樣擊中門框！補時階段，荷蘭替補登場的範德桑登在禁區內抽射被林達爾撲出，兩隊進入加時賽。

比賽進行到第99分鐘，場上僵局終於被打破。荷蘭踢出前場配合，格羅依寧在禁區外低射，皮球鑽入死角，這是她在6場比賽中的首粒入球。

丟球後的瑞典孤注一擲，荷蘭則刻意放緩比賽節奏，將1比0的比分保持到了終場。

賽后，荷蘭教練威格曼表示：“大家都說我們是黑馬，但其實我們很久之前便展現出了發展女足的潛力。在2007年後，女足得以大力發展，球員們的訓練得到了保障，所以進步非常快。”

週日，威格曼和美國主帥埃利斯將展開直接對話。威格曼說，自己非常樂意看到有兩位女性主教練出現在決賽賽場。

“我們要做的就是展現出自己的能力。我們應該做更多的努力吸引女性參與到足球運動當中。同時女性也應該有勇氣做出選擇，為更高的目標去冒險。”