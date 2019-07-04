【美洲杯】爆冷3球淘汰智利 秘魯時隔44年決賽

（里約熱內盧4日訊）秘魯週三在巴西繼續進行的第46屆美洲杯第二場半決賽爆冷3比0勝衛冕冠軍兼二連霸主智利，時隔44年再殺入大決賽，週日將與小組賽曾輸0比5的東道主兼爭冠最大熱門巴西決戰，而智利週六則先在3/4名次賽對阿根廷，這也是過去兩屆決賽翻版戰。

秘魯效力墨西哥聯賽的中場弗洛雷斯與約頓以及效力巴西球會國際的前鋒格雷羅先後在第21、第38、第90分鐘各入一球。終場前，智利獲得點球機會，但亦是效力墨西哥球會的前鋒巴爾加斯射失。

秘魯曾在1939、1975年2次贏得美洲杯冠軍，當年決賽是勝烏拉圭及哥倫比亞。智利最終無緣成為繼1947年的阿根廷後成為美洲杯第二支3連霸球隊，也無緣繼1999年的巴西後成為另一支連續3屆晉決賽的球隊。

數據統計顯示，全場比賽，智利19次攻門7次射正卻顆粒無收，而秘魯9次攻門3次射正全部轉化為進球。智利控球率高達65%，卻3球慘敗在控球率只有35%的秘魯腳下。

秘魯出場陣容(4-2-3-1)為：加列塞；阿德文庫拉、贊布拉諾、阿布拉姆、特勞科；塔皮亞、約頓；卡裡略(71分鐘波羅)、奎瓦(80分鐘巴里昂)、弗洛雷斯(50分鐘岡薩雷斯)；格雷羅。

智利出場陣容(4-3-3)則有：阿里亞斯；伊斯拉、梅德爾、馬裡皮安(89分鐘卡斯蒂略)、波塞茹爾；比達爾、普爾加、阿朗吉斯；福恩薩利達(46分鐘薩加爾)、巴爾加斯、桑切斯。

決戰曾輸5球的巴西

在美洲杯歷史上，秘魯與智利共交鋒20次，智利8勝6平6負，得失球為27比28。

上半場，奎瓦右路傳中，卡裡略中路頭球一甩，弗洛雷斯凌空抽射命中右下角，1比0。而後，智利門將阿里亞斯出擊失誤，卡裡略右路晃過阿里亞斯後下底傳中，約頓弧頂處停球後凌空抽射空門命中，2比0。

下半場不久，智利用薩加爾換下福恩薩利達，不久後秘魯也用岡薩雷斯換下受傷的弗洛雷斯。

第51分鐘，阿蘭吉斯右側傳中，巴爾加斯前點的甩頭攻門擊中左門柱彈出！

終場前，在中路送出絕妙直傳後，格雷羅反越位成功後形成單刀機會，他冷靜晃過門將阿里亞斯將球踢入空門，3比0。

補時第94分鐘，阿布拉姆禁區內鏟倒阿蘭吉斯，主裁判經過VAR的提示判罰點球，隨後巴爾加斯操刀主罰勺子點球，球卻被門將加萊塞單手救下。