帝后挺反命運不同 上映 梁家輝舊片獲批文 下架 葉德嫻歌曲被消失

（香港4日讯）香港近来超过百万民众为了“反送中”走上街头，至今怒火仍未熄灭。而日前有另一派民众站上街头力挺香港警察，包括男星谭咏麟、钟镇涛及梁家辉都到场支持，伤透不少多年支持他们的粉丝的心。

而梁家辉挺完港警，立刻有消息指出他2017年初就拍完，但一直排不上档期的自导自演电影《深夜食堂》马上有了映期的批文，被酸一切都是在铺路。

《深夜食堂》由梁家辉自导自演，改编自日本同名漫画，其他演员尚包括金燕玲、冯淬帆、郑欣宜、杨祐宁等，他也亲自演出食堂老板。就在梁家辉力挺港警后，该片不仅被赞充满“中国味”，也正式定档8月30日在中国上映，很难不让人联想到其中关联性。

真的没有关系？

另一方面，真的没有关系？

现年71岁的金马影后叶德娴日前被发现现身7月1日“反送中”游行，当时她身穿黑色上衣，手拿“撤回恶法，林郑下台”的标语，不料周三就被发现歌曲在中国全数被消失下架，但与刘德华合作的电影《桃姐》尚未波及。

叶德娴接受访问时透露3次的反送中游行都有参加，表达出认为力挺反送中是天经地义的事。对于林郑月娥表示“暂缓”修改逃犯条例而非选择撤回时，她直呛“当我们人民是蠢的。”

至于被问到有的艺人选择支持警察，叶德娴则说：“每一个人都有自己的自由做自己想做、认为是对的事，不会批评个别艺人。”

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