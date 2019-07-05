外觀味道如出一轍 3D打印蟲草肉眼難辨













（香港訊）除了冬蟲夏草，不少中藥材也有假貨或以劣充好的情況，由於蒙混手法層出不窮，除了“性狀”，很多時候還要結合“顯微”和“理化”鑑別，才能確定真偽。

隨着市民知識水平提升，近年已較少出現中藥假貨，但以劣貨充好貨則較為普遍。此情況有兩種，同品種中藥材也有素質等級之分，素質有別的原因有多種，例如非原生地生長的藥材，質素不及原生地；另一情況是以近似品種冒充正品（混淆品） ，由於外貌及特徵相似，一般人難以辨別。

眾多中藥材中，珍貴藥材冬蟲夏草的蒙混手法可謂十分全面。冬蟲夏草素有“軟黃金”之稱，由於有價有市，所以市場出現了不少山寨蟲草。

舊手法是用麵粉倒模製成，但因中間位置有接駁位，容易“穿崩”；另外有為了增加冬蟲夏草重量，插入鐵線或鉛線，現時此方法已行不通，因許多零售商入貨時，會使用金屬探測器檢查藥材。

除了以上蒙混方法，也有騙徒用貌相近似的東西扮正品。亞香棒蟲草是常見的冬蟲夏草混淆品，外觀相似，但藥用價值不及冬蟲夏草。

3D打印食物現做現吃

中國網站報道，近年更出現3D打印的仿製冬蟲夏草，所有冬蟲夏草的特徵均能打印出來；再噴上冬蟲夏草的味道，維肖維妙，一般人難以分辨。

隨着3D打印技術漸趨成熟，在各個領域應用甚多，例如複雜零件、工業模具、義肢、人體組織、衣物、珠寶首飾，甚至食物也可以打印出來。3D打印技術有多種，無論打印速度、成品體積和打印材料等均有不同，材料包括有塑膠、金屬、陶瓷、蠟、可食用材料（糊狀）等。3D打印尤其顛覆人們對飲食的想像，漢堡包、薄餅、意粉、巧克力、蛋糕、曲奇等都可打印出來。

大部分食物打印機使用FDM（Fused Deposition Modeling，熔融沈積成型）技術，原理是利用高溫融化材料，經噴頭擠出後凝固，以此方式依照3D圖樣層層堆疊。

例如將糊狀食材如麵糊、乳酪、肉醬等，注入印表機的食料管，輸入食物形狀、層次等數據後，噴嘴便會把糊料逐層打印。部分成品需經烹焗才可食用。

3D打印食物方便快捷又具創意，而且食物分量可因應需要，現印現吃，減少浪費。

顯微鑑別假貨

1.顯微鑑別：

用顯微鏡對藥材切片、粉末等的組織構造、細胞形狀或內含物等特徵作鑑別。

2.薄層色譜法（TLC）：

將樣品與對照品的溶液塗於薄層板上，以混合溶劑（展開劑）使成分分離，於色譜中對比鑑別。

3.高效液相色譜法（HPLC）：

先將藥材樣品研碎，加入適當溶液提取，過濾後送入層析管分離，依次通過檢測器記錄色譜圖（記錄檢測器輸出的電信號）。色譜圖中每一個峰通常代表一種化合物，將樣品的峰與對照品的峰對比，以分析藥材的真偽和質量。

4.氣相色譜法（GC）：

氣相色譜儀中有一根狹長管道（色譜柱），樣品加熱氣化後送到色譜柱，樣品各成分會在柱內分離，並進入檢測器記錄成色譜圖，分析色譜圖中的峰以鑑定藥材和判斷品質。

依特徵辨別真偽 蟲體環狀紋清晰

全世界的蟲草有數百種，而冬蟲夏草只有一種。性狀鑑別是以眼觀、手摸、鼻聞、口嘗、水試及火試方法，根據藥材的形狀、大小、色澤、質地、內部結構、氣味等，辨別中藥材真偽和優劣。蟲草有多種共同特徵，不過，憑以下冬蟲夏草特徵，有助鑑別真假：

1.冬蟲夏草蟲體有清晰的環狀紋

2.足部有活像火山口的凹陷形態，用手觸摸有尖銳感

3.背部氣門不明顯（亞香棒蟲草氣門明顯）

4.冬蟲夏草子座由頭部延伸出來（亞香棒蟲草子座在頭部後端延伸出來）

5.有八對足，中間四對較明顯

由於假貨中藥材“維肖維妙”，除了性狀鑑別，很多時候要結合顯微鑑別和理化鑑定，包括薄層色譜鑑別及高效液相色譜鑑別等，確定中藥材真偽及品質。

若性狀鑑別未能確定，就要將中藥材切片或磨成粉末，用顯微鏡觀察其組織及細胞特徵。此外，將中藥材用溶劑提取，然後於高效液相色譜儀（High-performance liquid chromatography，HPLC）分析其化學成分。以冬蟲夏草為例，正品含有腺苷，雖然許多生物也含腺苷，但結合性狀鑑別，能準確判別該冬蟲夏草是否假貨。

商家標示貝母混淆視聽 平貝母冒充川貝母

川貝母（別名川貝）清熱潤肺，不少人喜歡用來燉雪梨湯。川貝母和平貝母兩者外表相似，但價格相差甚遠，如果已磨成粉末，除非以顯微鑑定或理化鑑定，否則難以辨別真假。若商家只標示商品為“貝母”，消費者要問清楚，到底是川貝母還是平貝母。

辨別要點：川貝母類白色，外層鱗葉2瓣，大小懸殊，大瓣緊抱小瓣；頂部前端稍尖，底部平，微凹入。平貝母中間有一明顯罅隙，類似生薏米。

選購貼士：粉末難辨真假 宜選原藥材

1.光顧有信譽商舖。

2.到藥材出產地旅遊時，若有人主動兜售藥材，要小心辨別真假。

3.盡量選擇原藥材而非粉末。磨成粉末一來難辨真偽，加上如果藥材含重金屬，大部分重金屬會在藥材的細胞或化學物內生成複合物，煲燉時不易大量釋出；相反，磨成粉末混入熱水吞服，會將所有重金屬吞進肚。