重開放MACS 6措施紓解關卡交通

（八打靈再也4日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎指出，政府於6月19日開始重新開放在柔佛的蘇丹阿布峇卡大廈（KSAB）的大馬自動通關系統（MACS），以紓緩當地交通擁擠情況。

她說，政府也將會推行6項短期措施以解決國內各個關卡交通阻塞的問題，尤其是柔佛蘇丹依斯干達大廈（BSI）、移民及檢疫中心（CIQ）及KSAB。

其辦公室發文告指出，旺阿茲莎於週三主持一項內閣委員會，研究由一個單一機構負責邊界和關卡的事務，包括各個港口，以方面進行貿易。

她指出，6項短期措施分別是重新開放MACS、12月進行這項系統總值900萬令吉的採購招標、從其他比較不擁擠的櫃檯調派人手前往比較擁擠的櫃檯。

“其他措施還有開放反方向車道、強制規定加班（上午7時至8時）、開放所有MBike櫃檯。”

她指出，在長期性的措施方面，上述會議也討論了增加供摩多出境的MBike櫃檯、出境的遊客可免除生物認證（Biometric）、填補99%移民局的空缺、馬新雙邊合作，只需進行單一的通關檢查。

她說，會議中也決定擴大讓所有遊客使用自動通關閘門、增加關稅局的掃描機器、在KSAB增加與加坡大士關卡（Tuas Checkpoint）相同的羅里專屬櫃檯、增加綜合功能櫃檯、發展自動化的移民局綜合系統(IIS)。

“會議中也討論原則上同意以單一機構管理國家邊界和關卡，包括港口，目前需要考量財務、人力、物流和其他相關的法令。”

她指出，內政部將會負責進行研究和作為秘書處，研究的範圍包括土地、空氣和海洋，主要專注於土地方面，預料明年年中完成研究。

“根據初步的研究，建議中有3個概念的選擇，分別是改造式概念的、新的轉型式概念、和綜合型的單一機構，功能包括協調貿易、加強執法和保安管制、協調各個機構。 ”

她說，內閣會議於去年11月16日同意由上述內閣委員會討論關卡交通擁擠的問題，以便尋求解決方案。