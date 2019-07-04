大山腳人要重建玄天廟 哭文物化灰























































（大山腳4日訊）大山腳伯公埕玄天廟自立廟133年以來見証了大山腳的跌宕起伏，昨晚遭遇火劫，一把火不僅燒毀了玄天廟內無價的百年歷史文物，更“燒傷” 了歷代山城人及善信們的心。他們都哭了！

目擊百年老廟瞬間被火海吞沒，大山腳人卻愛莫能助，只能哀號與心痛。

玄天廟是大山腳的地標之一，它不只見證了大山腳人事物的演變，也是民眾維繫感情的中心點，百年來坐鎮大山腳市區中心，是大山腳華人聚集地的靈魂。

許多民眾到場瞭解

今日清晨，許多民眾來到玄天廟了解失火後的情況，大家都議論紛紛，有者經過廟前時，雙手合十，朝廟膜拜。有人認為，玄天廟的“門面”及外型架構還完整保留，相信是獲得玄天上帝、福德正神、譚公爺等眾神庇佑。儘管廟燒了，但神像仍在，民眾只能如此自我安慰了。

玄天廟被燒後，昨晚至今早有不少民眾擅闖入災場，儘管現場已圍起警戒線，但大部分民眾仍無視的自由進出廟宇，並在場錄攝災後情況。然而，廟宇內部嚴重燒毀後，其建築結構安全情況未明，民眾入內恐引起安全問題。

今天有一些檔口因受到火患影響沒有開檔，但大部分小販照常營業。今天一大早，就有很多人來廟前圍觀。

受訪民眾提及這場無情火，皆異口同聲地表示：“很心痛、很遺憾……”。望著百年老廟被火魔吞噬，伯公埕的街坊與民眾昨晚一整夜都心情焦慮。

007 406 312 火災紅字拒收

大山腳玄天廟（伯公廟）創廟百年餘，今次首遇火劫，許多有關火災的“紅字”已被地下萬字廠拒收。

華裔相信火燒旺地，因此昨晚玄天廟發生火災後，社交通訊軟體WhatsApp 開始流傳多個 “幸運號碼”。當中包括“火災312、香爐406、伯公007、火災日期為農曆六月初一601、神廟著火 9053、火災時間 2030、廟成立年份1885、廟門牌加上火災日期7月3日1703等，讓許多不投注者看了也發噓。

據悉，地下廠已將007、406、312列為“紅字”，這幾組號碼都列為不收注“紅字”。

回鄉吃麵遇火災 王菁憶痛心

8度空間新聞主播王菁憶是大山腳人；她昨日回家鄉心想順便到伯公埕吃一碗雲吞麵解一解饞，卻遇上伯公埕玄天廟失火；看到百年歷發的古廟付諸一炬，讓她痛心又百感交集。

王菁憶2歲搬來大山腳，她說，伯公埕玄天廟是所有大山腳人的共同回憶，這場大火，讓所有大山腳人難以接受，悲痛不已。

她說，這老廟長年香火鼎盛，尤其是每年新年除夕，人潮更是絡繹不絕。她回憶，當她母親在世時，她常陪母親在大年初一來插頭香，為家人祈福。

王菁憶今日也一臉焦慮到火災現場了解災情。令她感慨的是，今年3月，她才和8度空間Durian Kaya Teh Tarik節目攝制組拉隊前來伯公埕錄製節目，如今站在伯公埕望著玄天廟，人事已非，心中無限唏噓。

修復建築師：玄天廟嚴重燒毀 火患警惕全國廟宇

（檳城4日訊）擁有133年悠久歷史，被列入第二級受保護古蹟的大山腳伯公埕玄天廟失火，嚴重被燒毀，古蹟修復建築師黃木錦認為，這起火患是對檳州，乃至全馬各地廟宇是一種警示。

黃木錦今日接受光明日報記者訪問時說，州內乃至全國各地有不少香火鼎盛的廟宇，廟裡香燭及老舊電線都是可能引發火患的肇因，但很多廟宇理事都缺乏防火意識，廟裡連最基本的滅火器都沒有。

他說，如果有滅火器及懂得使用滅火器的人士，就能即時協助控制火勢，減低火患破壞。

可隱藏式裝防火設備

“除了廟內火燭需有人持續照看、老舊電線需更新、備有滅火器，廟內也應裝置熱能感應器及消防灑水系統等防火設備。這些設備都可以隱藏式安裝，不會影響古廟觀感。”

他也提醒大山腳伯公埕玄天廟理事等相關人士在清理災後現場時要格外注意，應以照片、錄影、甚至3D掃描的方式，記錄現場的一切，這對之後重建還原廟宇原貌，非常有幫助。

他說，災後現場的一些殘存建築結構也暫時不應丟棄，因為這對於修復時的材料對照也很有幫助。

他認為，該廟若留有建築圖測及廟內外照片等資料，加上慶幸該廟前方結構未毀，要完成修復，從建築技術上而言，難度不會太高。至於廟內牌匾等文物已遭燒毀，則令人惋惜。

黃木錦初步估計，修復該廟或需資上百萬令吉，確切數額需在進行詳細檢查後，才能較準確地估算。

楊順興：屬二級古蹟建築

掌管檳州古蹟事務的行政議員楊順興接受光明日報記者訪問時說，根據喬治市世遺機構的檳州古蹟普查，擁有133年歷史的大山腳伯公埕玄天廟屬於檳州二級古蹟建築。

“玄天廟對大山腳甚至威省區的華人來說，有不可取代的地位，是社區的信仰與精神象徵。”

他指出，喬治市世遺機構擁有古跡災害管理相關的專才，他將與喬治市世遺機構總經理洪敏芝討論，必要時可在技術及學術上提供相關援助，協助修復該座百年古廟。

“檳州行政議員彭文寶也已於昨晚宣佈州政府將通過非伊斯蘭宗教膜拜場所修復基金，撥出5萬令吉緊急撥款給該廟理事會。”

6牌匾記載光緒年 百年文物付諸一炬

（大山腳4日訊）133年歷史的大山腳伯公埕玄天廟昨晚遭遇前所未有的火劫，百多年來一直高掛在廟內的牌匾、碑文、神像、祭座等文物付諸一炬。

在這些價值不菲的文物中，有6個牌匾記載都是光緒丙戌年（1886年）間，另一個牌匾則是光緒14年，這些牌匾百年來一直高掛在玄天廟裡。

廟建成使用至今

此外，廟裡的香爐、神像、祭座、也是廟建成後就使用至今，而建廟時的徵信錄石碑、記錄日新學校前身的義學堂碑文，也在大火中被燒毀。

大山腳福德正神理事會理事長拿督莊佛和今日聯袂大山腳國會議員沈志強、巴當拉浪區州議員章瑛及武拉必區州議員王麗麗等巡視災後的玄天廟時，對記者表示該會將盡快開會討論廟宇的修復事宜。

他指出，在這之前，理事會已經有計劃修復及美化玄天廟及周邊的販商商店的事項，隨著發生火患後，必須加快腳步修復。

莊佛和：暫不開放善信膜拜

莊佛和說，目前調查報告尚未出爐，消拯局的調查官已經答應盡快把報告呈交給他，而他們收到報告後將會再度確認下一步行動。

“無論如何，因為裡面結構充滿不確定性，我們將會在今午將廟宇的四周圍起來，以防止民眾闖入。”

玄天廟的主祀為玄天上帝、配祀為譚公爺及大伯公，加上大伯公的左右護法的神像木制金身，共5尊金身，聯同廟裡的8個香爐（包括石爐及銅爐），目前已經安奉在福德正神大廈，暫不開放讓善信膜拜。

現場所見，這些銅爐也因為大火溫度過高，出現溶解的現象。

根據書籍記載，大山腳市區的商業活動，起初源自福德正神廟（玄天廟）廟前。百多年前，福德正神廟址原是一個大深潭，大山腳北面頭惠滬客家人是在深潭周圍擺賣果子。有遠見的果農先賢，日挑一蘿果子及一蘿石頭，然後將石頭投入深潭，一段日子後，深潭終於變成一片適合擺賣的平地。

自1882年開始，園主及果農收入漸佳，果農自動獻捐部份收入充建福德正神廟。在當地擺賣的各籍貫小販們，也踴躍繳付傭金，4年後福德正神廟（如今的伯公埕玄天廟）終建立於平地上。自此，當地周圍商店慢慢林立，逐漸演變成為商業的心臟地區。

沈志強：政府全力助重建

沈志強說，玄天廟是大山腳人的精神支柱，陪了大山腳幾代人，也是大山腳文化歷史的起點，也代表大山腳先賢的付出。

“聯邦政府、州政府及地方政府都會全力協助理事會，重建玄天廟。”

章瑛說，相信理事會有能力重建廟宇，州政府可協助經快處理文件工作。首席部長曹觀友的政治秘書鄭來興也代表首長到場。

馬華大山腳區會主席陳德欽今早和馬華大山腳區會同仁也到災場視察情況。

他說，大山腳玄天廟的歷史價值，不會因為一場大火而被遺忘。他也不忘贊揚在火災發生時，在場奮不顧身的努力灌救，力保大山腳這座歷史古廟的政府消拯局、民間義務自願消拯隊。