黃炳火被反貪會傳召問話 自立合作社戶頭凍結90天

（吉隆坡3日訊）自立合作社董事主席黃炳火在揭露“歸還一馬錢受阻”一事後，即引起各界的關註，他說，他除了已接到反貪會的傳召指示，同時也已收到自立合作社戶頭被凍結長達90天的凍結令。

《當今大馬》一則報導引述黃炳火於周三傍晚所發的文告內容指出，反貪會官員莫哈末占里（Mohd Zamri）是於周三中午2時許撥電給他，並要求他前往反貪會布城總部會面。

“我是在下午約3點半到達反貪會，而莫哈未隨即問我是不是自立合作社董事主席黃炳火，我回答‘是’。接下來，他便讓我坐下等待。”

“大概下午4時，我以自立合作社董事主席的身份收到他們依據《2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令第44（1）條文》所發出的凍結令。”

據悉，黃炳火也在文告中附上反貪會發出的凍結令信函，並說明自立合作社的興業銀行（RHB）戶頭：26423600008938將被凍結90天，而有關凍結令立即生效。

“如果（馬華總會長）魏家祥沒有幹涉自立合作社董事會於2019年6月27日的議決，而其餘4位董事也勇敢堅持董事會的決定，這個狀況很有可能會被避免。”

“我給魏家祥的忠告是：您不是自立合作社的獨自經營者。自立合作社屬於社員，而社員也委任了董事主席及所有董事成員來處理有關合作社的事務，請不要再多加幹涉！”

【新聞背景】

指魏家祥干涉合作社運作

黃炳火：阻還一馬基金

6月28日，黃炳火首發文告指控魏家祥幹涉自立合作社的日常運作，並阻撓該機構退還過去從一馬公司基金會拿到的1500萬令吉。

當時，黃炳火也表明不滿魏家祥的上述作法，並因此宣布退出馬華。

過後，該合作社的11名董事即挺身捍衛魏家祥，同時批評黃炳火的言論“完全與事實不符”。

翌日，黃炳火聲稱，其中一名董事被迫聯署文告，更恫言公開魏家祥所發出的WhatsApp訊息的內容。

6月30日，魏家祥召開記者會反駁黃炳火的指控，並強調他不曾幹預或阻止該合作社退還一馬公司基金會的1500萬令吉。

魏家祥也炮轟黃炳火含血噴人、顛倒是非，並強調他只是要求對方不要倉促行動。

“我從來沒說我們不退款，（我）只是要了解董事部的情況如何，沒有說應該（指示）怎麼做。”