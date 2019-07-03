【性片風暴】安華：政治局接納紀委會建議 公正黨開除哈茲黨籍





（八打靈再也3日訊）在“男男性愛短片”風波似已歸於平靜之際，公正黨主席拿督斯里安華宣布，公正黨政治局已一致接納該黨紀律委員會提出開除公正黨青年團山都望區團團長哈茲阿茲的黨籍的建議。

詢及上述開除何時生效的問題時，紀律委員會主席阿末卡欣說，該會將盡快完成，目前只是等待政治局完成會議記錄，並由該黨總秘書簽名。

“開除哈茲阿茲的理由是基於他公開地對黨領袖作出沒有出示證據的貪污指控，還有等待警方調查的‘其他事情’。”

詢及所指的“其他事情”的內容時，他說：“就如我們正在等待警方的調查結果，而我們不要跨越警方的調查工作。”

當媒體追問該黨是否一致同意這項建議時，安華周三主持政治局常月會議後說：“是的，一致同意。”

對於有否與該黨署理主席拿督斯里阿茲敏討論此事的問題，安華說，紀委會可以獨立作出決定，至於其他事情則交給警方調查。

詢及哈茲阿茲是否知道本身被開除一事時，他說，此事才剛剛作決定。

至於皇委會對國行炒外匯案件的調查被列為沒有後續行動一事，安華說：“我們的看法是需要進行一項透明的調查，並交由調查者根據其智慧作出決定。”

針對巫統主席拿督斯里阿末紮希重掌巫統的看法，他說：“他很久以前已離開巫統，而這是巫統的內部決定，此事並不會對希盟帶來影嚮。”

他指出，此事也顯示巫統無法展示其實力。