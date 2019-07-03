大山腳伯公埕大火 133年玄天廟燒成廢墟















（大山腳3日訊）大山腳133年歷史的伯公埕玄天廟，今晚突遭火劫，猛烈大火從廟宇內部燒起，讓這座百年老廟在瞬間被燒近成廢墟！

今晚約8時30分，玄天廟內部突然冒現火光，但廟宇晚上8時已關閉，事發時大門深鎖，在場有人瞧見熊熊烈火開始從廟內升起，往上空衝去，情景駭人。

當時在伯公埕營業的小販及食客，突見廟里冒出一團烈火，一時都不知所措，有人在場呼叫大家馬上逃離，也有民眾企圖敲開廟宇大門，想要入內滅火但不果。

當時火勢非常猛烈，上空濃煙滾滾，夜晚的這道亮光馬上引起附近居民的注意，大家紛紛赶到現場了解情況。消拯局接獲通知後，馬上派員赶往現場滅火，確實的起火原因仍有待證實。

根據消拯局的初步報告，該局于晚上8時45分 接獲玄天廟的火災投報，消拯員抵達時，發現廟里的儲藏室正在起火燃燒，慶幸沒有人命傷亡。

為了搶救這座老廟，政府消拯隊共派出22名消拯隊員，加上11支義消隊合力灌水後，火勢在30分鐘內成功受控。

事後，現場有200至300民眾在災場圍觀，現場相當混亂。消拯隊指揮官沙基爾說，當地水壓不成問題，只是許多民眾不顧自身安危，靠近燒毀的老廟，而廟宇架構仍未確定是否安全。而失火原因仍在調當中。

建于光緒十二年（1886年）的大山腳玄天廟，屹立至今逾一世紀，位於大山腳地標“伯公埕”，常年香火鼎盛，也是山城的經濟命脈，在外的大山腳人一回鄉，都會到此廟膜拜祈求出入平安。

莊佛和感謝滅火英雄 彭文寶宣佈撥5萬修復

赶到火場的大山腳福德正神會理事長拿督莊佛和說，晚上約8時30分，他便接獲來電通知玄天廟失火，於是馬上赶往現場，抵達廟前已見玄天廟陷入一片火海中。

他說，該廟每天大約早上7時許開門，讓善信入內膜拜，晚上8時便關門，因此事發時廟的大門已深鎖，民眾無法入內。

他說，該會將開會討論該廟的修復事項，並且感謝政府與義消隊協助撲滅火勢。

當火勢受控後，眾人立即將5尊神像移出廟外的天公台，包括壇公爺、玄天神及福德正神，一些小神像與大部分香爐已被燒得烏黑。莊佛和與福德正神會理事在廟前上香膜拜。

檳州行政議員彭文寶、章瑛及武拉必州議員王麗麗也到場了解情況。彭文寶說，州政府將通過非穆斯林宗教膜拜場所修復基金（RIBI），撥出5萬令吉給玄天廟作為修復費用，州政府也會盡全力提供所需的協助。