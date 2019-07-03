【納吉世紀審訊】蘇博：不獲續約導因 董事會不滿聶法依沙





（吉隆坡3日訊）SRC國際公司前非執行董事拿督蘇博雅欣表示，他無法確定聶法依沙於2014年不獲續任首席執行員兼董事經理職的真正原因，但有可能是董事會對聶法依沙的不滿所致。

辯方律師哈威德吉星在今日的審訊中，念出SRC國際公司在2014年8月11日的董事會會議記錄，指董事會是因為聶法依沙沒有提呈財務稽查報告，而對此人感到失望。

蘇博雅欣認同哈威德吉星的說法，即聶法依沙從2014年8月11日起，就不再是公司的首席執行員。

“當時我知道聶法依沙不獲延長任期，原因是什麼則不確定，可能是董事會不滿意他。”

不過，他指出，這不意味著從那時起聶法依沙在公司就沒有權力了，因為聶法依沙當時仍是執行董事。

他也認同，當Ihsan Perdana於2014年受委為SRC國際公司的企業社會夥伴時，聶法依沙的首席執行員和董事經理任期已經屆滿。

哈威德吉星也出示SRC公司經稽查的2012年及2013年財務報表，文件中有SRC國際公司前首席執行員聶法依沙及蘇博雅欣的簽名。

蘇博雅欣說，他不記得是否簽署財務報表，但他同意由於自己屬於非執行董事，不太可能簽署文件。

“就算我真的簽署了，也是取決於首席執行員（聶法依沙）。”

他稱，取代聶法依沙出任首席執行員的，是當時負責SRC國際公司發展項目的阿茲哈。

指聶法依沙有靠山

他認同聶法依沙是聰明和有膽識的人，不過，董事會沒有議決委任聶法依沙作為董事會和納吉之間的聯繫人，所謂的聯繫人都是聶法依沙的片面之詞。

他昨天在供證時稱，根據他的觀察，聶法依沙因為背後有靠山，才有權力在任何事情上作出決定。

另一方面，蘇博雅欣坦承，他不知道自己就是SRC國際公司在大馬銀行尾數為736賬戶的簽署人，也不知道這個賬戶的存在。

他表示，賬戶從2011年1月至2015年8月的交易，他不知情，對SRC國際公司在2011年杪收到來自退休基金局發出的20億令吉撥款一事，也不知情。

盤問一小時半問要否暫休 蘇博雅欣反問律師你需要休息？

哈威德吉星交叉盤問了一小時半之後，體貼地問68歲的蘇博雅欣是否需要短暫休息，得到的答覆是“你需要休息？”，而引起在場人士哄堂大笑。

原本一臉嚴肅的哈威德吉星，聞言後也跟著笑了起來。

約15分鐘後，法官莫哈末納茲蘭宣布短暫休庭10分鐘。

蘇博雅欣：除了聶法依沙 從沒見過SRC管理團隊

蘇博雅欣說，他並不知道誰是SRC國際公司的管理層，因為他從未見過公司管理團隊，只看過聶法依沙。

“大多數時候，我都不知道誰是管理層，管理層人數少之又少。”

他指出，他兒子蘇菲安在2014年加入該公司的項目管理團隊，並在時任首席執行員阿茲哈領導下，負責兩個項目。

“我擔任非執行董事期間，曾在公司見過的人包括一馬發展公司前董事（金融）Terrence Geh、拉迪和Vincent Beng Huat Koh。不過，我不曉得他們在SRC國際公司的角色。”

他同意哈威德吉星的說法，即他在該公司任職期間，公司確實欠缺透明度，包括對聶法依沙的職務一無所知。

出席國會匯報會 納吉申請休庭

由於需要出席下午在國會的匯報會，納吉申請休庭至下午2時45分，獲得法官的批准，控方也沒有異議。

辯方首席律師丹斯里沙菲宜表示，匯報會涉及青年組織及青年發展修正法案和修改投票年齡的法案，對納吉來說非常重要。

“匯報會於下午1時30分開始，預計會逗留1小時，所以納吉只能在下午2時45分回到法庭。”

此外，沙菲宜告訴法官，辯方將針對納吉有權利履行法定義務出席國會提出上訴，因此向法官申請相關資料及文件以納入上訴文件。