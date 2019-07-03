反對黨：除非聽取2條件 反對投票年齡降至18歲

（吉隆坡3日訊）反對黨不贊同政府修改憲法，以將投票年齡從21歲降至18歲，並提出給予支持的條件，即：修改憲法第119(1)條文，讓年滿18歲的公民自動登記為選民，以及修改憲法第47條款，即讓候選人的資格也降至18歲。

國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比里說，如果反對黨的意見不被政府聽取，反對黨將於近期內提出一項要求修改憲法119(1)條文的私人法案。

“ 反對黨議員的意願是希望修憲降低國人的投票年齡即18歲後，也自動登記為選民。”

他於今日代表國陣聯同伊斯蘭黨和砂拉越政黨聯盟（GPS）議員在國會走廊召開記者會說，私人法案草擬工作還在進行中，但將會加快速處理，以於最快的時間內提呈。

他說，反對黨只會在政府願意接納所提出建議下，才會全面支持政府這項修憲議案。

他說，自動登記為選民之後的實際作業細節，就由選舉委員會去研究，最重要是確保18歲公民在成年之後有投票權利。

“投票是每一個公民的權利，反對黨希望讓每個人都有投票的權力，現在卻因為有很多人到了法定年齡也沒有登記為合格選民，有的甚至放棄權利。”

“在砂拉越州，有的選民住在偏遠地區，很難出來市區登記，這是另外一個問題。”

另一方面，伊斯蘭黨署理主席拿督端依布拉欣則促請政府優先解決仍有多達400萬名符合資格選民沒有登記的問題，免得修憲完成後，再有大約3%18歲新選民的加入，增加政府的登記工作負擔。

他認為，如果是可以一次過解決問題，政府就不必再修改多次，我們的要求就是自動登記為選民，否則就失去改革的意義。

“ 反對黨不是反對18歲投票，而是反對沒有自動登記為合格選民的做法。 ”