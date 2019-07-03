







（八打靈再也3日訊）牽涉經濟事務部長拿督斯里阿茲敏和前原產業副部長高級機要秘書哈茲阿茲的“男男性愛短片”事件中，一名YouTube用戶Rahim Jaafar上載一段視頻，搭配字幕指出視頻是於今年5月11日在沙巴山打根福朋酒店拍攝的閉路電視畫面，視頻截出哈茲阿茲和阿茲敏的政治秘書希爾曼的身影，兩人先後在視頻中出現19次，他們前後腳出現在電梯和走廊，但互相並未撞見彼此。

這個YouTube用戶Rahim Jaafar昨天上載一段全場3分56秒的無聲視頻，2台鏡頭分別拍下20樓電梯廳和2015號客房的走廊。根據畫面右上角的時間顯示，視頻從11日的凌晨12時23分至中午12時06分截出被指是哈茲阿茲和阿茲敏的政治秘書希爾曼的身影。

畫面顯示，2人先後在視頻中出現19次，其中希爾曼上鏡12次，與哈茲阿茲幾次相差數分鐘，前後腳出現在電梯和走廊，但互相並未撞見彼此。令人感到好奇的是，2人在經過鏡頭左側的一間客房前時，皆不約而同轉頭望，不過並未拍到有人出來。

視頻字幕則調侃2人頻頻望門，像是在等待，卻不進門的行為好似“三角戀”。視頻最末的字幕則指出這段影片僅是“預告片”，呼籲看官們期待該客房住客現身的視頻。

疑是阿茲敏的政治秘書希爾曼的男子首先穿著格子襯衫，之後更換為淺色T恤，到早上時時再更換為條文上衣；而疑是哈茲阿茲的男子則是黑色衣褲，背著背包和戴眼鏡。

視頻也顯示2人拉著行李箱經過走廊的畫面，顯示2人住在同一樓層。除此，畫面也顯示於凌晨1時07分，一名穿兜帽外套的男子走入一間客房，然後於凌晨1時43分步出客房。

此外，這個視頻製作者，也在字幕中指出這名“外套男”便是哈茲阿茲。