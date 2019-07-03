【勒死妻女伴屍9天】 “你看你爸多沒用” 被告指妻刻薄話釀命案

（新加坡3日訊）“你看你爸爸多沒用！”女死者案發前當著女兒面前數落被告，指別人家有3個孩子，被告只有一個，卻連幼稚園學費也付不起，要女兒看清楚被告的無能。這一句刻薄話刺傷被告自尊心，進而釀成命案。

兀蘭雙屍案今早續審，揭露被告張錦興涉嫌殺人前與妻子的對話，料是釀成命案的導火線。

命案發生於2017年1月20日，現年43歲的張錦興被指於上午8時至11時之間，在兀蘭52通道第619座組屋六樓某四房式單位內掐死妻女。

案發9天后，即農曆新年大年初一，警方接獲通報上門，發現身懷六甲的少婦鐘佩珊（39歲）與女兒張梓寧（4歲）死在家中，屍體已高度腐爛。

鐘佩珊的哥哥鍾文清今早繼續以控方證人的身份上庭供證，他稱妹妹向來脾氣很好，不與人發生口角。但辯方律師則讀出被告給警方的口供書內容，揭露案發早上，鐘佩珊與被告發生激烈爭執，鐘佩珊的用詞尖酸刻薄。

沒錢讓女兒上幼稚園

被告聲稱，他因擔心被追討幼稚園學費，所以當天早上決定不讓女兒上學。當被鐘佩珊質問時，被告解釋他沒錢付學費，他不希望女兒到幼稚園後被攔在課室外，“那樣會很尷尬”。

被告的說法是，鐘佩珊接著以諷刺的口吻數落他：“別的家庭可以照顧3個孩子，你只有一個孩子都無法照顧，你真是沒用。”

被告在口供書中說：“她嘮叨不停，我的腦袋開始空白，我不記得她還說了什麼，但我記得她很尖酸刻薄，她的話傷了我。她一直罵，我感覺到內心的怒火越來越大。”

被告記得鐘佩珊最後對著女兒說：“梓寧，你看看你的父親多沒用！”被告過後用毛巾掐死鐘佩珊，再叫原本在看電視的女兒坐到他的懷裡，然後同樣用毛巾掐死她。（人名譯音）

外祖父母不敢看別家孫孩

鐘佩珊的哥哥鍾文清今早供證時坦言，命案徹底改變一家人的生活，不敢讓年邁父母看到別家的孫孩。他眼睛泛紅哽咽說：“一切都變了，每年農曆新年都是一場折磨。”

他說，往年的春節，妹妹都會帶女兒回家團聚，如今過年時，家人都不願提起妹妹與女兒，只怕勾起傷心事。

即使有親戚邀他們拜年，鍾文清說：“我絕不會讓他們過去​​的……因為親戚家裡會有小孩子，我怕父母看到後，就想到梓寧……”

鍾文清說，他也會帶父母避開有孩童的遊樂場。

他透露對於這起命案，母親每天問他“為什麼”，但他總說他也沒有答案，只能交由警方與法庭替妹妹與外甥女討回公道。

兄：妹性情柔順不與人吵架

哥哥稱女死者性情柔順善良，從不與人吵架，夫妻感情密切，她對被告百般體貼。全家人出外用餐時，妹妹都不點蝦，原來是擔心被告對蝦過敏。

死者鐘佩珊的哥哥鍾文清昨午和今早供證時透露，被告和妹妹關係密切，在他眼裡，兩人很恩愛，妹妹也很體貼丈夫。

很體貼丈夫

他舉例，被告對蝦過敏，所以每當家人外出聚餐時，妹妹都會很小心的確保他們點的菜裡沒有蝦。還有當女兒有什麼需要時，夫妻倆都會一起照料女兒。

鍾文清也記得，用餐後有時他跟妹妹會一起在百貨公司裡走走，妹妹會提起她想要買什麼衣服給肚裡的寶寶。讓人感覺她很期待孩子誕生。

鍾文清今早以略為哽咽的語氣說，妹妹向來性情柔順，也很善良，從不與人吵架，即使與鍾文清發生爭執，她只是默默走到一旁流淚。

被告事發前要求借30萬

被告張錦興被揭欠債7萬新元（約21萬令吉），事發前幾個月曾開口向大舅子借10萬元（約30萬令吉），但是聲稱是為了幫兄弟還債。

死者鐘佩珊的哥哥鍾文清昨天上庭供證，揭露被告曾在2016年，也就是謀殺案發生前幾個月向他借錢，一開口就是10萬元。他大略記得被告稱是兄弟炒股輸錢或是欠別人錢，還說是親兄弟不能不幫忙。

稱要幫兄弟還債

鍾文清解釋，他之前賣掉四房式組屋換了五房式，轉手賺了20萬元。被告是他的房屋經紀代他完成交易，因此知道他手上有一筆現錢。他沒有答應藉錢給被告，因為10萬元是一筆大數目。

“我告訴被告換組屋時錢已經用來裝修房子，我沒有那麼多錢。況且錢屬於我和妻子兩人，不能擅自決定借給他。”

不過對於被告的說辭，鍾文清說，他沒有確認那是不是真的。妹妹自小都有事藏心裡，所以他也不知道妹妹家裡的財務情況。

被告要求把妻子手機交岳父

庭上放映視頻，警員與死者哥哥圍堵門口，被告衝出重圍伺機逃跑，場面一片混亂。被告遭制伏後拜託警員，把妻子的手機交給岳父，讓岳父擁有女兒的遺物。

控方昨午傳召首批抵達命案單位的一名警員供證，描述被告落網時的情況。

控方也放映至少7段視頻，這些視頻都是由4名警員所配戴的電眼拍攝。

圖衝出重圍伺機逃跑

視頻中可見數名警員與女死者的哥哥圍堵在被告住家門口，哥哥大聲追問被告，死者在哪裡，警員也要求進入屋內。

只見被告低聲與哥哥說話後，哥哥大喊一聲：“我妹妹死了！”被告拔腿就跑，但沒跑多遠就被幾名警員制伏。

警員一邊壓制住被告、一邊大聲質問，被告到底做了什麼。被告承認在臥房放火，聲稱與妻子說好自殺，以及自己服食了100顆班納度。

過了一會兒，被告以平靜的語氣問警員：“可否幫我一個忙？”他請警員把在臥房內的妻子手機交給岳父，相信是想讓岳父擁有女兒的遺物。

被告案發1年前變胖不顧外形

被告案發一年前開始變胖，不照顧自己的外形。

死者哥哥鍾文清今早供稱，家人每個月會舉行聚餐，他在聚餐上看到被告，被告都是穿襯衫與百慕達短褲。

鍾文清注意到，約案發一年前，被告開始發胖，所穿的襯衫越來越緊，“肚子都跑出來了。”

辯方律師問，被告是否也是在那時候開始越來越不照顧自己的外形？鍾文清認為，被告向來穿著隨意。

根據辯方的立場，被告是在突然被嚴重激怒的情況下犯案，被告案發前的心理狀況也有可能成為抗辯立場。