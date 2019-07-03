警鎖定4走私集團 幕後操控者依逍遙法外

（吉隆坡3日訊）全國警察內部安全及公共秩序部總監拿督斯里艾克里沙尼指出，警方已鎖定4個主要操控我國黑市的走私集團，警方調查發現，這4個走私集團由本地人操控，除了聘請本地人之外，也聘用外勞負責運輸工作，例如擔任羅里司機、搬運工人和倉庫看守員等等。

他指出，雖然集團分子相繼在警方行動中落網，但幕後操控者依然逍遙法外。不過，警方的偵查行動不曾間斷，目前正積極蒐集證據追查幕後黑手的身份，誓要將他們緝捕歸案。

艾克里沙尼今天在記者會上說，根據該部統計，警方今年首半年共逮捕2129名涉及非法捕魚和走私活動的本地和外籍嫌犯，並起獲價值1億7123萬4801令吉的物品。

他透露，大部分被捕嫌犯是外籍人，而主要走私物以菸酒佔最多數，其他還包括沙石、樹桐、毒品及煙花爆竹等等。不法集團的走私手法層出不窮，一些雖然是透過合法管道入境，卻向執法單位謊報為其他物品，過關後分給“代理”分銷。

“另一些則乘船從'老鼠路'，如人煙稀少的南部海域上岸。”

艾克里沙尼也披露，繼上一次的“龍行動”（Ops Naga）後，警察飛行部隊、水警和VAT 69突擊隊於上個月17至30日，在東海岸地區展開“特別澎湃行動”（Ops Gelora Khas），一共逮捕了75名在我國海域非法捕魚的外籍漁民，並起獲總值570萬令吉物品。

他說，警方在行動中搜查了9艘漁船，其中一艘漁船的船主雖然是本地人，但他卻將漁船出租予外籍人出海。警方已將此案轉交漁業局，當局將援引1985年漁業法令第317條文展開調查。

提及本地船主是否因為豐厚酬金而將漁船外租時，艾克里沙尼不諱言的指出這是肯定的，除了想要輕易賺錢之外，其他原因也包括本地人懶散和不願吃苦等。

走私煙佔據60% 市場 嚴重影響稅收

艾克里沙尼披露，根據煙草公司早前公佈的調查報告，我國私煙活動猖獗，在我國香煙市場中有60%是走私煙。而這些大部分從鄰國運入我國的走私煙，嚴重影響國家稅收。

他說，由於走私集團幕後黑手都在遠程操控，即便警方無法引用與走私活動相關的法令對付涉及者，警方也會竭盡所能包括改用2001年反洗黑錢及反恐融資法令扣押涉及者的財產。

提及假酒和私酒，艾克里沙尼說，也是警方關注的事項，尤其會危害人命的假酒，警方正在徹查假酒的來源，以及如何走私到我國。

他揚言，若警方發現有警官或警員與走私集團勾結，導致走私集團輕易將違禁品運入境時，警隊將毫不猶豫揪出害群之馬。