好心收留外勞當侍應 中國夫婦被扣罰款

（吉隆坡3日訊）中國夫婦在馬開設餐館，好心收留一名孟加拉外勞當侍應生，結果被移民局執法官上門取締，雇主和外勞同時被扣押，罰款1萬5000令吉。

張某夫婦來馬多年，育有一子，持第二家園計劃在馬落地生根。兩人在吉隆坡開設一間中餐廳，平日只靠兩人打理生意。

張太太說，店裡上週來了兩位馬來人吃麵，兩人吃完面就向他們出示證件，表明是移民局執法人員。

她說，當她還來不及反應過來，多名執法人員也隨著進入店內展開取締行動。

“執法人員當場把一名外勞帶走，同時要求我丈夫第二天親自去移民局接受調查，結果，第二天，他們就把我丈夫扣留起來了。”

被控非法聘用外勞

張太太在丈夫被扣留之後，於上週四向中國駐馬大使館求助。馬中援助協會接獲中國駐馬大使館的指示，並接手處理這起案件。

馬中援助協會於次日陪同王女士前往位於吉隆坡移民局與查案官，了解情況。

根據查案官阿尼佔，調查所得，該名外勞受聘於另一家公司，並不應該出現在餐館里當侍應生，所以不但他個人觸犯法律，連同聘請他的雇主也一併受到法律制裁。

張太太表示，他們聘請該名外勞才沒幾天，是因為之前發現他多天徘徊在餐館前，彷彿已經多日沒吃飯。

“我們好心收留他，同時聘請他為餐館侍應生，我們根本不清楚他的狀況。”

她說，這名外勞曾出示的文件，可都以馬來文書寫，他們無法理解文件上的意思，直到移民局查案官告訴她，才恍然大悟。

無論如何，阿尼佔向張太太表示，基於丈夫已抵觸法律，非法聘用外勞，因此必須被控上法庭。

張某於本週一（7月3日）被控上吉隆坡地庭，基於他已向法官求請，法官決定判處他，罰款1萬5000令吉，之後釋放。

張某表示，他沒想過會因為好心收留一名外勞而惹禍上身，但隨著繳交1萬5000令吉罰款後，他倆了解到馬來西亞的國情與法律，往後在聘請員工時會更加謹慎。

馬中援助協會也提醒在馬來西亞作生意的商人，必須遵守馬來西亞的法律，不要貪一時的方便，而隨意聘請非法外勞，否則將面對法律控訴。