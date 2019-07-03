蓄水池發現人類殘骸 死者證實是失踪巫青





（馬口3日訊）仁保警方昨日剛接獲3月間在巴弄12土展區蓄水池發現人類殘骸的脫氧核糖核酸（DNA）檢查報告，證實殘骸屬於失踪多時的22歲青年莫哈末艾曼。

仁保警區主任莫哈末諾說，警方剛接獲報告，確認死者就是來自彭亨敦拉薩市的巫裔青年莫哈末艾曼，但是也排除刑事因素，將死案列為突然死亡（SDR）處理，家屬可以領屍辦理後事。

這宗案件是3月間被揭發，當時森州仁保巴弄12土展區蓄水池被發現有一副人類殘骸，引起附近居民過去數月喝屍水的驚魂疑雲。由於屍體泡在水中多時已高度分解，警方當時無法馬上確認身份。

民眾喝屍水多月

此案傳出後，引起居民議論紛紛，擔心長期食用了“屍水”。森州水務公司已在事後將蓄水池內的80萬加芲池水排走，避免居民繼續飲用受污染的水源。

警方過後也在蓄水池附近找到一輛摩多，並從各方面展開調查，成功找到疑似失踪者莫哈末艾曼的家人。

據了解，蓄水池四周的圍籬當時有破洞，因此警方不排除死者是從破洞中進入蓄水池範圍，但是無法確認為何死者會出現在該處。

死者莫哈末艾曼是於去年7月9日，獨自騎著摩多離開彭亨敦拉薩市的住家，不知失向。他失踪前是瑪拉工藝大學勞勿分校電腦數理科系的學生，並即將畢業。

家人在當天下午3時許發現艾曼失去聯絡，父親過後在當地警局報案，一直沒有消息，詎料今年3月間卻接警方通知，指找到一具可能是艾曼的屍體，叫他們去辨識死者身份，並接受脫氧核糖核酸（DNA）檢查，以鑑定身份。