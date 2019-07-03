證實接針對泰益瑪目投報 砂反貪會：大魚由總部查

（古晉3日訊）砂反貪會主席拉金莫哈末證實，已接獲針對砂州元首敦泰益瑪目的投報。

他是今日出席砂反​​貪會舉辦的雙佳節慶典，接受記者訪問時這麼披露。與此同時，記者也提問反貪會大動作要捉“大魚”，是否也包括來自砂拉越的“大魚”。

他說，該會過去確實有收到一些針對砂拉越的“大魚”的投報，不過，這些調查由大馬反貪會執行，砂反貪會沒有權限。

“我們只負責區域投報，那些'大魚'由總部調查，我沒有權限。”記者再追問他，這是否包括州元首時，他也回應“是的”。

拉金莫哈末解釋，一般接獲任何投報後，他們將根據程序輸入系統，惟砂拉越方面，並沒有接獲總部任何指示，針對“大魚”的投報展開調查。而且，一些投報案件已久，相信總部可能已親自調查或調查正進行中。

詢及投報數據時，他以手上沒有數據為由，未能向記者提供。不過，詢及今年接獲投報是否超過50宗時，他以“超過，更多”回應。

詢及砂反貪會是否只有在獲得總部指示下才展開調查，拉金莫哈末說，只要接獲投報，該會皆會開檔調查，即使是涉及10仙的案件也一樣。

“我們不會理涉及數目是多少，畢竟200令吉對一些人而言可能很少，但對一些人卻是大數目，這是非常主觀的；我們所關注的是這種行為帶來的影響。 ”

他提到，民眾可通過網站向該會投報，反貪會官員將記錄在案及展開調查。

此外，他說，一些時候，該會也針對新聞發布會及州議會會議資料，對一些案件展開調查，包括記者詢問或州議會會議被提出的一些案件。