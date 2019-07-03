免費也不要 YTL通訊指教部違約 付錢學校互聯網





（檳城3日訊）為全國約1萬所學校提供互聯網服務的新投標展延半年，楊忠禮通訊私人有限公司（YTL Communication Sdn. Bhd）說，該公司已應教育部要求，在這過渡期間提供免費互聯網服務，可是讓該公司感到意外的是，教育部卻付費馬電訊（TM）、天地通（Celcom）和明訊（Maxis）互聯網服務公司，作為提供學校互聯網服務。

文告說，今年7月1日是該公司第二階段的合約截止。可是，教育部卻告知多個參與投標的互聯網服務公司，教部還未在這個日子作好準備。教育部也希望楊忠禮通訊私人有限公司能夠在新合約生效前半年的過渡期，提供免費互聯網服務，理由是教育部沒有資金預算支付這項服務。

可是，讓該司感到意外的是，教育部最終卻答應支付馬電訊、天地通和明訊互聯網服務公司作為提供過渡期學校互聯網服務的費用。

文告說，教育部於2019年6月27日，將過渡時期互聯網服務交給馬電訊、天地通及明訊，讓該公司深感意外。教育部並沒有依照之前所告知的公開投標方式例行此事。

文告指出，教育部在去年7月宣布，將於2019年年初重新接納為全國約1萬所學校提供互聯網服務的新投標（當時，學校的互聯網服務仍由楊忠禮通訊私人有限公司所提供）。

文告指出，該公司因此曾多次向教育部詢問投標事項，並於今年4月23日出席一項會議，當時參與者包括馬電訊、天地通、明訊和一些其他的互聯網公司。

“不過，當時參與會議的公司被告知教育部並沒有做好為7月1日實施互聯網服務的投標準備，投標日期將展延6個月。不過，這期間全國1萬所學校還是需要過渡性的互聯網服務。”

教部沒回應免費服務

“楊忠禮通訊私人有限公司在5月31日已告知教育部，在投標日及下一任互聯網公司確定之前，將在過渡時期提供全方位的免費互聯網服務以及青蛙虛擬學習模式。”

不過，文告也說，教育部並沒有給於任何回應。

1BestariNet計劃是楊忠禮通訊私人有限公司於2011年，以公開投標方式贏取。合約註明公司將給於15年的服務，並以階段性的方式實施計劃。同時，該公司為此投資超過40億令吉。

文告指出，只要成功完成第一、第二及第三階段，電子教學和學習將於2020年1月完全推行。若改變平台並重新開始的做法，只會造成整個電子教育制度的嚴重推延。此項計劃的辦理方式已影響將近500萬名學生。

隨著教育部宣布了3家過渡時期的互聯網提供商並以Google Classroom取代青蛙虛擬學習模式（Frog Virtual Learning Environment ，Frog VLE），該公司決定讓此模式照常運作，以及允許所有教師繼續使用已擁有的教師dataplan以及智能電話。

文告重申，該公司已完善履行合同里所有服務協議（SLA），並沒有受到任何來自教育部的投訴。有鑒於此，該公司將視教育部的舉止為違反合約義務。

澄清不是被取代

文告說，楊忠禮通訊私人有限公司近日面對一系列新聞媒體對自2011年起已在各個學校實行的青蛙虛擬學習模式的誤導性及負面報告所困擾。

文告說，當中不準確報道說明了楊忠禮通訊私人有限公司將從2019年7月1日至2019年12月31日被馬電訊、天地通及明訊取代，成為其過渡時期的互聯網提供商，因此，今日發表這個文告釐清。

針對楊忠禮通訊私人有限公司的這項聲明，教育部預料在了解事情的始末後，會在近日內發表聲明。

一個精明上網計劃 張念群：不滿意服務

教育部副部長張念群去年7月在國會走廊指出，“一個精明上網計劃”（1BestariNet）服務表現不滿意，將在今年重新招標。政府將以公開招標方式挑選最好建議書的業者。

她當時說，這項長達15年的計劃，將在今年6月屆滿，政府至今已支付7億4100萬令吉予服務供應商楊忠禮通訊私人有限公司，而目前處於第二階段的計劃則耗資44億5000萬令吉。

她也說，全國共有1萬193所學校有網絡服務，其中9774所學校參與“一個精明上網計劃”。

她說，9774所學校與教育部第二階段的“一個精明上網計劃”服務銜接，另有419所學校仍通過其他服務供應商，提供網絡服務。

【新聞背景】

2012年推行1BestariNet

教育部2012年推行“一個精明網絡計劃”（1BestariNet），即在全國1萬間學校為師生提供網絡系統及虛擬學習環境，取名為“青蛙虛擬學習糢式”（Frog VLE），旨在讓全國學校於2020年完全落實電子教育系統。

相關計劃承包商為楊忠禮通訊私人有限公司（YTLCommunications），該公司負責並以階段性的方式落實相關計劃，並分為三階段為學校提供互聯網服務、安全性能及青蛙虛擬學習模式。

青蛙虛擬學習糢式作為虛擬平台，也是資訊豐富的線上知識存庫，主要教材以國家教學大綱為範本，擁有約700萬個測驗題目，其中也包含來自華校及淡米爾學校的科目。